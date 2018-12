Moria orgullosa de su nieto vestido de princesa

Luego, la conductora de Incorrectas posteó otra imagen del niño junto a Albertina, su "novia coreana" con la que compartió la celebración. "Novia coreana de DANTE desde hace 2 años en celebración birthday de DANTE que cumplió el 3 de diciembre pero festejó hoy.

Embed El nene respetó el arcaico color celeste, porque es el vestido de princesa de Elsa de FROZEN! Que sabio no vestirse de príncipe!!! #Millenial_Elevadísimo ❤️ pic.twitter.com/984ONgDzUX — Moria Casán (@Moria_Casan) 9 de diciembre de 2018

"Thanks UNIVERSO x tanto amor y libertad", sostuvo Moria, después de aclarar que el cumpleaños del Dante fue el 3 de diciembre, pero que lo festejaron este fin de semana.

Embed Novia coreana de DANTE desde hace 2 años en celebración birthday de DANTE que cumplió el 3 de diciembre pero festejó hoy. Thanks UNIVERSO x tanto amor y libertad ❤️ pic.twitter.com/Gp0Rx1V1iG — Moria Casán (@Moria_Casan) 9 de diciembre de 2018

Más tarde, la One compartió una nota que se hizo eco de los comentarios negativos y prejuiciosos en las redes y lanzó: "Acepto todo lo bueno y lo malo de las críticas porqquiue no las leo... #Thanks a TODES. #Aguante DANTE MILLENNIAL de ELSA, BLANCANIEVES, NAPOLEON o quien se le cante #DantePerformático #Belleza #Pureza #Love".

Hace unos días Moria confirmó que su hija Sofía Gala, se separó de Julián Della Paolera, el papá de Dante.

“Ellos ya habían estado separados antes unos meses y volvieron. Y ahora, ya hace dos meses que están separados. Obviamente, ella está teniendo una especie de tsunami emocional, prepara sus cosas, hace sus cosas y le cuesta trabajo encuadrarse en esta nueva vida sola con los chicos. Y a él, también. Tienen una buena relación, tratamos de que se respeten y de que estén bien”, sostuvo la ex jurado del Bailando.

"No sé si llamarlo un fracaso, es una nueva experiencia que no resultó. Ya se separó de Diego Tuñón, el papá de su hija Helena (tiene diez años), ahora se separa del papá de Dante. Es una situación que no es fácil. No es fácil para nadie transitar un duelo", añadió.

