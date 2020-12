Mostró por redes sus objetos caros y se los robaron

La víctima fue identificada como So Mei-yan, quien tiene casi 100.000 seguidores en Instagram. Allí, la madre de un pequeño de bebé exhibía fotos en la demostraba tener un alto nivel de vida. Seguramente a través de las redes sociales, los chorros visualizaron a la mujer y el viernes pasado, entraron a la vivienda de la muchacha. A plena luz del día, mientras So estaba dormida y su ayudante, de 45 años, estaba cuidando al bebé de la mujer, los malvivientes ingresaron al domicilio.

So escuchó ruido en la sala de estar, se despertó, y señaló que uno de los intrusos estaba "frotando con fuerza la frente" de su hijo, por lo que inmediatamente les dijo que tomaran todo lo que querían. Los ladrones ataron a las dos mujeres y mientras uno montaba guardia, los otros dos registraron el piso. La joven contó que la golpearon cuando les dijo que no había efectivo en el piso. Los investigadores precisaron que "10 bolsos, siete relojes, una computadora portátil y dos teléfonos móviles fueron robados en el incidente". Aún no hay detenidos.