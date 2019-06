Luego de que Macri expresara que Hugo y Pablo Moyano tienen "privilegios acumulados de forma ilegal" que generan el "costo de transporte más alto de la región" y producen "desempleo", Moyano disparó: "No sé cómo calificar su actitud. No sé si es un descerebrado, un incapaz, porque decir el disparate que dijo no entra en la cabeza de nadie".