Mufa: Daniel Osvaldo quiso que Messi perdiera el Mundial

Fue ahí cuando Latorre contó en LAM (América) que el ahora cantante Dani Stone deseaba que la Selección perdiera frente a Francia. Rápidamente, Yanina confió en que el dato fue de una fuente muy cercana al exfutbolista y ex de Jimena Barón y lo tildaron de “mala leche”.

Dalma Maradona al ataque

También en LAM, De Brito aclaró que charló con Dalma por el tema de la Selección y la Copa. La gente decía en las redes que por qué Dalma y Gianinna no salen a bancar a la Selección. Yo tengo contacto con Dalma, no con Gianinna. Ella me dijo: 'Obviamente, yo aliento a la Selección, subí cosas, lo que pasa es que no publiqué todo lo que hacía en mi casa como subo lo que hago con mi hija’”, explicó el conductor de América.

Al mismo tiempo, Dalma usó su cuenta de Instagram para hacer un efusivo descargo: "Yo no puedo entender quien correría el rumor que yo lo hice juicio a Messi cuando obviamente no es así. No entiendo con qué fin. Y la gente que lo repite como una verdad absoluta también me preocupa. Nadie absolutamente nadie que publicó eso me llamó para saber si eso era cierto. Y ADIVINEN QUE?? NO ES CIERTO!" dijo sobre un dato que revelaron en Socios del espectáculo.

El posteo de Dalma Maradona.jpg

Es que en las últimas horas los letrados le enviaron una carta documento a la hija del exfutbolista por el registro de una marca que antes pertenecía a Diego y ahora a La Pulga. "La denuncia que se viene por el número 10 como marca. Históricamente, el 'M10’ ha sido Maradona, pero hoy es Messi", contaron en el programa de El Trece.

El posteo de Dalma Maradona 2.jpg

Pero también se descargó contra quienes criticaron que no festejó el triunfo. "Dicen que no alenté a la selección, pero lo hice a mi manera, sin querer colgarme de nada y sin caretaje y con una bebé que cada vez que se gritaba un gol se ponía a llorar del miedo. Son insoportables", concluyó enojadísima.