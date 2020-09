El positivo en Covid-19 de Fontán se da justo cuando su colega Roxy Vázquez se reincorporó al programa, luego de recuperarse del virus que la dejó afuera de debut en piso de Mujeres y que encendió la luces de alerta en El Trece y TN, la señal de cable donde comanda un envío junto al periodista Sergio Lapegüe, que debió ser aislado.

Ahora el caso de Fontán volvió a poner en jaque al staff de Mujeres, encabezado por Soledad Silveyra, Teté Coustarot y Jimena Grandinetti, que deberá someterse a un hisopado y someterse a un aislamiento.

El episodio también desató preocupación las figuras mediáticas que pasaron por el ciclo como invitados. Sin embargo, Diego Leuco, que hace unos días fue entrevistado, confirmó que este lunes por la noche dirá presente en Telenoche, según consignado en el ciclo Informados de todo.

A su vez, Jorge Lanata dio negativo en un test que se le practicó luego de someterse a una operación el pasado sábado y presentar un cuadro febril.

Como la Gunda trabaja también en radio La 100, también se empezaron a realizar hisopados a sus compañeros, entre ellos Guido Kaczka, que también trabaja en El Trece.

De la emisora también es parte Catherine Fulop que acudió a su cuenta de Instagram para confirmar que tanto ella como los miembros de su familia están infectados. La actriz se hisopó luego de terminar el ciclo terminó El Club del Moro, ya que presentaba síntomas compatibles con el coronavirus.

“Ahora no me falta el oxígeno pero tengo una sensación rara. Ya no tengo fiebre, pero sí mucho dolor de cuerpo. Creo que son dos o tres días que uno la pasa mal, y después va a menguar. Esperemos. Recen para que no haya ninguna complicación”, dijo Fulop en Instagram.