Despidieron a 29 funcionarios en Chile: la verdad detrás del escándalo

29 funcionarios de Chile, con años de carrera fueron desvinculados de la administración públicas por viajar estando con licencia médica.

Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) de Chile que reveló que 25.078 mil empleados públicos salieron del país estando con licencia médica, entre los años2023 y 2024. Como sanción, el alcalde de la comuna de Molina despidió a 29 funcionarios que no cumplieron con el reposo obligatorio prescrito.

La medida fue ejecutada este martes por el alcalde Felipe Méndez: “Nosotros tuvimos que llevar una investigación acorde a todo lo que nos indica Contraloría y a los procesos internos de la municipalidad. Esta concluyó el día 22 de septiembre y, en todos los casos, se determinó que no había argumentos que justificaran el viaje al extranjero”, aseguró el edil.

La decisión implica la inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos para dichos trabajadores, algunos de ellos con altos cargos y carreras de mas de 30 años de servicio que se van por la borda.

El ahora exjefe de control interno de esa repartición, Hugo Soriano, se amotinó en su oficina acompañado por un equipo de televisión local y se negó por horas a abandonar el edificio consistorial, hasta que finalmente se retiró de manera pacífica, no sin antes anunciar que apelará a la decisión del alcalde.

“Me reservo el derecho a hacer algún comentario por instrucción expresa de mi abogada, pero también hablo por los que están dolidos, tienen miedo y no pueden alzar la voz por posible represalias”, aseguró de manera contradictoria al noticiario 24 horas de TVN, Red Maule.

Entre 2023 y 2024 se entregaron un total de 5.147.997 licencias a funcionarios estatales y se registraron 1.231.362 salidas y entradas al país

Mediante un comunicado público, desde el municipio señalaron que la resolución de despedir a dichos trabajadores está en línea con su política de “tolerancia cero” ante cualquier abuso, sea cual sea su antigüedad o rango.

Chile: las cifras del escándalo

El informe de la CGR, publicado en mayo pasado y elaborado mediante un cruce de información entre las licencias médicas que se emitieron entre 2023 y 2024, la nómina de estatales a nivel nacional y los registros de salida de la Policía de Investigaciones (PDI), arrojó que durante dicho periodo se entregaron un total de 5.147.997 a funcionarios estatales y se registraron 1.231.362 salidas y entradas al país.

Hace poco, la CGR informó que las municipalidades chilenas pagaron en total $388 mil millones (poco mas de USD 406 millones) por concepto de licencias médicas durante todo el año pasado, cifra que aumentó un 321% en los últimos 10 años. A modo de ejemplo, en 2015 se pagaron $92 mil millones (mas de USD 96 millones).

Echaron a otro estatal de Neuquén: se le terminó la licencia médica y no volvió al trabajo

La situación se dio a conocer el pasado lunes, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. La ausencia del estatal ocurrió entre el 8 de julio y el 10 de agosto de 2023.

Los auditores que llevaron adelante el sumario dieron por acreditado que estuvo en tratamiento, pero que, tras el alta médica, no regresó a su puesto y no pudo justificar el motivo de su decisión. En función de eso y de distintas pruebas, esta semana le aplicaron la sanción de cesantía de los cuadros de la administración pública provincial.

El agente fue identificado como Agustín Aitor Bucarey. En este caso se instruyó al Eproten para que procure el recupero de las sumas de dinero que le hayan abonado durante el período en que no se presentó a trabajar debido a que se trata de haberes percibidos en forma indebida.

En el expediente consta que el 15 de septiembre de 2023 se ordenó instruirle sumario administrativo a Bucarey para indagar acerca de las inasistencias y los certificados médicos. Dieron por acreditado que las inasistencias posteriores al alta médica -es decir, desde el 8 de julio al 10 de julio de 2023- “no habían sido justificadas en tiempo y forma”.

También se dejó asentado que el jefe de personal, se comunicó vía WhatsApp con el agente para requerirle que presente el original del certificado médico que había remitido en fotocopia a las oficinas de personal de Caviahue, pero éste no cumplió. En tanto, según el expediente, la profesional de la salud que lo trataba informó que, entre el 3 de junio y el 7 de julio de 2023, Bucarey estuvo de reposo laboral y que el 8 de julio de 2023 se le extendió un certificado de alta laboral.