Murió baleado y su familia culpa a la atención médica

Buenos Aires.- Un médico fue asesinado en un intento de asalto en su casa de Capital Federal cuando quiso evitar el robo y recibió un balazo de uno de los delincuentes. Sin embargo, su familia, más allá del hecho delictivo, culpa a la doctora del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) que lo atendió instantes después del ataque.

Según denuncian, la médica no advirtió que el hombre de 69 años, llamado Pascual Mollo, había sido baleado y dijo que sólo había sufrido un raspón en un codo. Ante la denuncia, el director del organismo del GCBA, Alberto Crescenti, negó la falta de atención y descartó un caso de abandono de persona.

En tanto, los vecinos del barrio de Flores, uno de los más peligrosos de la ciudad, cortaron calles, denunciaron falta de vigilancia policial y exigieron el esclarecimiento del asesinato. El crimen fue cometido cerca de las 22:30 del sábado cuando Mollo salía para despedir a unos amigos que habían concurrido al cumpleaños de una de sus hijas.

“En ese momento, aparecen tres personas que aparentemente querían entrar a robar. Él forcejea en la puerta de la casa y se escucha el disparo. Pascual alcanzó a entrar y dice ‘me tiraron, me tiraron’”, relató Diego Di Meglio, yerno de la víctima. Mientras los delincuentes huyeron sin robar, el hombre y los familiares llamaron al 911 pidiendo auxilio.

De acuerdo con la secuencia que quedó en los registros del organismo, la ambulancia demoró apenas 10 minutos en llegar desde el momento de la comunicación. “El hecho empieza a las 22:30, el llamado entra por 911 a las 22:55, a las 22:57 sale la ambulancia del SAME y 23:05 llega al lugar”, dijo Crescenti, director del SAME. Los familiares de Mollo denunciaron que la médica que arribó con la ambulancia les dijo a los gritos que la hicieron ir al lugar por una emergencia pero que el paciente no tenía nada serio.

“Alteró el protocolo que debe cumplir. Lo revisa y empieza a gritar ‘me llaman por código rojo, código rojo y no tiene nada. Es sólo un rasguño en el codo’”, insistió Di Meglio. Una de las hijas del hombre asesinado corroboró los dichos de Di Meglio y aseguró: “La doctora que vino ni siquiera le levantó la remera a mi papá que dio la vida por nosotros”.

Simultáneamente, llegó a la casa una ambulancia privada que, por indicación de la familia, trasladó a Mollo hasta la clínica Santa Isabel, cerca del lugar del hecho, donde ingresó 23:20. Tres horas y media después, falleció. Un trascendido indicaba que en la clínica privada no había un cirujano de guardia para operar y que esa demora le costó la vida a Mollo.

