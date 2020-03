Murió Bartolomé Mitre, el director de La Nación

En una entrevista con Jorge Fontevecchia para el libro Periodismo y verdad definió a la publicación del medio como “un diario liberal que está más cerca de la derecha. Pero siempre me he resistido a definirlo como de derecha”. Mitre, con una mirada más "tradicionalista" creía que un diario no debía cambiar demasiado, que los cambios abruptos eran una traición a los 150 años de historia y a sus antecesores, que el secreto para perdurar era permanecer iguales aunque acompañando los progresos tecnológicos.

Además del diario en papel, intentó diversificar el negocioso de la empresa para ser el pionero en tecnología satelital, licitar para canal de televisión o comprar en los ochenta Radio del Plata. Sin embargo, su principal competidor se dedicó también a otros medios y a otros negocios convirtiendo a Clarín en un multimedios y expandiendo sus intereses hacia la telefonía, internet y otras ramas. Pese a la competencia, siempre afirmó ser amigo de Héctor Magnetto, con el cual condujeron durante décadas la empresa Papel Prensa.

En el 2014, y tras recibir un premio en España, expresó: “Cuando se inventó la radio dijeron que acabaría con los diarios, luego llegó la televisión y repitieron argumentos. Ahora pasa lo mismo con la web. Seguiremos viviendo mucho tiempo y evolucionando. En Sudamérica a la mayoría de las empresas periodísticas, salvo las que tienen problemas políticos con sus gobiernos, les va bien. Tal vez venderemos menos, pero los diarios seguirán existiendo”.

Bartolomé Mitre falleció en la ciudad de Buenos Aires cerca de cumplir los 80 años y dejará el sillón vació de la dirección de La Nación, lugar que por primera vez no será ocupado por un Mitre.

