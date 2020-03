Murió el locutor y conductor Sergio Velasco Ferrero

"Estamos muy pero muy tristes", dijo María Eugenia Zorzenón, ex esposa de Velasco y madre de su hija, Camila, en diálogo con La Nación.

Considerado "todoterreno" del espectáculo, el también animador, humorista y escritor llegó a participar en Atracción peculiar, la última película de Alberto Olmedo.

Licenciado en Ciencias Políticas, Velasco se abrió camino con su voz en la radio y luego capitalizó su asceso en televisión con El show de Velasco Ferrero. Más tarde participó en Calabromas y otros ciclos de la pantalla chica.

En pareja con Claudia Lapacó, con la que estuvo durante prácticamente toda la década del 70, llegó a incursionar en teatro.

En octubre de 1982 se casó con la actriz Adriana Salgueiro, con quien estuvo cuatro años en pareja. Pero la relación terminó mal. "Él hizo algo increíble, patético. No me pegó, fue algo peor. No quiero contar detalles, porque nunca lo hice. Pero fue una época en la que yo tuve custodia. Fue horrible. Tuve un abogado muy importante, muy heavy, hicimos las cosas bien y por eso no me mató. No sólo sobreviví, sino que también me fortalecí", contó Salgueiro el año pasado .

Sergio Velasco Ferrero murió este domingo a los 80 años.

