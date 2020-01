Murió la ex intendenta de Plottier, Pilar Gómez

La ex intendenta de Plottier y ex concejal, Pilar Encarnación Gómez, murió este viernes luego de sufrir una enfermedad terminal. La noticia se conoció tras un posteo del gobernador Omar Gutiérrez, que calificó a la ex dirigente como "compañera de gran compromiso social".