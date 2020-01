"Como la consola viene con el tablero, el precio estimado es de 75 mil pesos. Si a eso le sumamos que el partido con Independiente se jugará a cancha llena por toda la expectativa que hay con la vuelta del torneo, por la rivalidad y es de los pocos encuentros rentables en el año para nosotros, la pérdida económica será mayor", comentó Sebastián Caligari, el presidente de la Subcomisión de Básquet del Decano, a LM Neuquén.

Y agregó con angustia: "La verdad que esto te frustra, te tira para abajo, te da una impotencia enorme que capaz no te pasa en otros ámbitos porque acá lo haces por amor al club, de manera desinteresada. Pensá que somos padres y socios que hace 15 años comenzamos con este proyecto en la Subcomisión, que te violenten de esta manera, con todo lo que tenés que resolver día a día, con las ganas que le ponemos para darle valores a los chicos... Es la peor frustración".

La denuncia ya fue radicada en la Comisaría Primera de esta capital pero aún no había novedades y en Pacífico son pesimistas. Eso sí, no obstante alertaron a la población vía facebook de lo sucedido y en el mensaje solicitaron que "si alguien recibe una oferta de compra por cualquier medio (redes sociales, mercado libre, etc) agradeceremos nos acerque información".

"Lo que produce estrés es todo. Estamos los clubes haciendo esfuerzo permanente, venimos complicados para juntar el dinero, tratamos de ser lo más ordenados que podemos y que te roben una consola que sabes que no sirve en otro lado, a los efectos de vender los pequeños componentes da una bronca bárbara. Solo deben vender los botones y a nosotros nos produce un daño enorme", continuó con su catarsis y exteriorizando su tristeza el importante directivo.

Ahora, el desafío será poder tener la consola nueva y lista para mediados de la próxima semana y así poder recibir a Independiente. "Somos positivos en ese sentido, hablamos con una persona de la zona que normalmente fabrica estos elementos electrónicos y el miércoles podríamos tenerlo", adelantó Caligari.

La solidaridad del Rojo

El presidente de Independiente, Gastón Sobisch se enteró por LMN de la lamentable noticia y se mostró solidario con su clásico adversario. “Somos amigos, nos solidarizamos y no tendríamos problemas en cambiar la localía y jugar en nuestro estadio, en La Caldera”, adelantó. Un pequeño consuelo para la gente de Pacífico en medio de este desagradable contratiempo.

