Tras remarcar que “cuando trabajás para pasarla bien con el otro, más allá de las diferencias, se logra”, la pareja de Pablo Echarri no descartó tener puntos en común con Brandoni, que hace unos días convocó a una marcha en apoyo a Mauricio Macri. “Yo creo que si Beto pudiera bajar las revoluciones y dejar de lado esa cosa que el ego te dice que tenés que seguir defendiendo a costa de lo que sea... Porque cuando te cerrás, dejás de ver la realidad, porque la realidad no es solo la tuya sino la de la gran mayoría que la está pasando muy mal. Yo creo que si eso sucediera, por ahí con Beto tendríamos más puntos en común. Beto fue un militante toda la vida, a mí me encanta eso. Yo admiro eso de él”, destacó.

Contra el odio en las redes

Tras expresar su deseo de que Alberto Fernández termine con la llamada grieta y señalar que lo que más le duele es cómo se manifiesta esa disputa en las redes sociales, Nancy habló de los lapidarios comentarios que recibió por tomarse unas vacaciones en Marbella. “Leo lo que dicen de mí y hago un gran esfuerzo para que eso no me lastime, pero lastima igual. Lo que más bronca me da es el botón que te saca la foto y se la manda a un periodista”, dijo.