Nancy Pazos liquidó a Cinthia Fernández, que aspira a ser diputada

Un cronista de Hay que ver le preguntó por el nuevo rol de Cinthia, y la periodista primero ironizó haciendo referencia a los inicios muy sexies de la carrera de la bailarina: “El hilo dental. Me enteré hace poco del hilo dental. Primero, le doy la bienvenida a cualquiera que quiera hacer política en este país porque creo que es la única manera de empezar a cambiar las cosas”.

Y luego se refirió al desembarco de la panelista en la política: “Es cierto que aparecen nuevos emergentes, a simple vista casi extraños, por la falta de representatividad que tiene la gente hoy cuando ve que los políticos se dedican a sus pelotudeces y no a las cosas importantes”.

Sin filtro, la ex panelista después apuntó contra Fernández: “En el caso de Cinthia, el mismo día que lo dijo ya denotó un poco de falta de conocimiento de las reglas básicas de lo que hace a la vida democrática. Porque le dijeron ‘vas a ser legisladora’ y dijo ‘no, diputada’. No saber siquiera que ser diputada es ser legisladora es un poco fuerte”.

Más crítica y picante, Pazos agregó: “Cinthia es el emergente de esta sociedad. EE.UU. tuvo a Trump, Brasil a Bolsonaro y nosotros a las Granatas y las Cinthias Fernández. Son emergentes de una sociedad que claramente está enferma”.

¿Votaría a Cinthia?, lanzo el cronista de canal Nueve. “De ninguna manera la votarí, no puedo votar a alguien que no sabe ni siquiera dónde va a estar sentada. Olvidate. Es divina, la quiero, me parece una mina bárbara pero no”, respondió de forma contundente Pazos.

Matías Defederico bancó a su ex en la candidatura

El futbolista Matías Defederico, con quien Cinthia Fernández tiene fuertes cruces, fijó su postura con respecto a la decisión de su ex pareja y madre de sus hijas. Salió a bancarla, pero confesó que nunca supo del interés de la panelista en la política.

“Prácticamente no hablamos, solamente por cosas de las nenas. Colegio y cosas puntuales. No hablamos de nuestras vidas. Lo había leído en redes hace un tiempo. Pero después quedó en la nada y ahora es el boom y está perfecto”, dijo Defederico.

Profesional

El padre de Charis, Bella y Francesca respladó a la madre de sus pequeña. “Jamás le voy a tirar mierda. En lo que hizo y trabajó es 100% profesional. Después si sabe o no, no es problema mío. Ella en lo que se mete lo hace al 100%. Es muy profesional“, destacó Defederico, quien añadió: “Le deseamos lo mejor, no tengo ninguna contra y si a ella le va bien, mis hijas van a estar felices”.

Por otro lado, a pesar de las continuas peleas que suelen tener con su ex, el delantero remarcó: “Siempre va a ser la madre de mis hijas y eso no va a cambiar nunca. Uno está en las redes sociales y escucha una cosa o la otra, pero yo hago todo por las nenas. Mi papel dentro de casa trato de hacerlo lo mejor posible. Las mejores juezas van a ser ellas tres y no lo que se diga en las redes sociales”.