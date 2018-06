Natacha acuso a Rial de evadir impuestos y ensució a Pamela David

Ahora la explosiva mediática que no para de fogonear la pelea entre padre e hija, acusó al conductor de evadir impuestos.

Todo empezó con la indignación de la morocha al escuchar los dichos de los panelistas de Intrusos sobre la muerte de Geñi, la hija mayor de María Eugenia Fernández Rousse, una de las Trillizas de Oro. Es que por un error en los micrófonos salió al aire un polémico comentario de Daniel Ambrosino. “Pallares lo va a decir. La Trilliza y evasora”, dijo el periodista entre risas, mientras en pantalla se veía la placa de apertura del envío. “No no, con la muerte no“, le advierte Marcela Tauro, quien enseguida pregunta: “¿Es la misma?”.

"A parte del dolor de una hija muerta x Cáncer , decirle “la evasora” @DaniAmbrosino ? EVASOR ES TU JEFE @rialjorge Hola @AFIPcomunica se que ustedes también están entongados con este, x eso publico. Revisen sus cuentas en Miami con testaferro y más. Se sorprenderán. Millones de pesos", escribió Natacha en Twitter.

Embed

Embed A parte del dolor de una hija muerta x Cancer , decirle “la evasora” @DaniAmbrosino ? EVASOR ES TU JEFE @rialjorge Hola @AFIPcomunica se q ustedes también están encongados con este, x eso publico. Revisen sus cuentas en miami con testaferro y más. Se sorprenderán. Millones de — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 25 de junio de 2018

NATACHA1.jpg

Embed Solo x cajero automático georgiiiii x día puede sacar en Miami , están sentados? 25 mil dolareeeeeees, sin pasar x @AFIPcomunica de Argentina ni un dólar ah y hay muchas cuentas más. De nada afip. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 25 de junio de 2018

Embed En honor al DOLOR de la hija de la trilliza recién fallecida, por las risas de estos sinvergüenzas en este porqueria q se llama @Intrusos . Vayan por nuestro dinero de nuestro país de @rialjorge , @AFIPcomunica , y ojo que se todas las cuentas truchas . Basta de corrupción. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 25 de junio de 2018

Embed Como tambien tenemos las deudas que les dejaste a nuestros padres y a toda la troup de #TitanesEnElRING @rialjorge y @silvita_65 cuando pasamos a cobrarles con @PauKaradagian ? #GARCAS — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 25 de junio de 2018

A su vez, Natacha se refirió a la batalla legal que impulsa Morena Rial contra su padre adoptivo y contó que le enviaron cinco cartas documento, una de ella demandando "alimentos provisorios".

Embed Para la gilada, que habla al pedo , todo juicializado como corresponde la tengo haciendo a @moorerial . ✍ — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 25 de junio de 2018

Embed Esta denuncia es tu tumba @rialjorge , ojo que tenemos testigos. UNA HIJA ABUSADA ENCUBIERTA ILEGALMENTE POR SU PADRE. UN SINIESTRO Q PREFIRIÓ Q LASTIMEN A SU HIJA AÑOS, ANTES Q LO BUCHONEEN X SUS SUCIEDADES. ÉSTE ES JORGE, AHÍ TIENEN FEMINISTAS. DENUNCIA REAL. https://t.co/rRD6xizqJt — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 25 de junio de 2018

Embed Cuando yo avisé, acá el cara de verga. https://t.co/enSHVB4Tnp — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 25 de junio de 2018

La catarsis tuitera de Jaitt terminó salpicando a la mismísima Pamela David, primera dama de América y pareja del dueño del multimedios, Daniel Vila.

Después de que Natacha criticara a los integrantes del canal comandado por Liliana Parodi, la conductora de Pamela a la tarde la bloqueó en Twitter y la mediática redobló al apuesta.

"Justo que tenía una amiga torta para que se entretenga c/ el marido @danielevila , aprovecho que ella ahora no me lee y les cuento q si no hay fiestita ahi, no hay matrimonio. Pobres hijos. *él usa 1 pulsera verde q es código swinger", lanzó Jaitt y añadió: "Pensar q prácticamente gateábamos juntas... @pameladav. En esa época en ingeniero maschuitz, los tacos c/barro, ahí hablabas bien y no como 1 pasada x la lobotomia".

"Que bajón te comes un viejo x la guita le encajas al toque un bepi para abrocharlo", añadió.

Embed El canal @AmericaTV ES:

1)Conversión del dolor y la miseria humana en espectáculo.

2)Profesionales no capacitados , prostitutos del sueldo de turno.

3)Manipulación informativa y opinión.

4)Apuestan x la pelea, jamás al diálogo

5)Desprecio x cualquier figura de autoridad. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 25 de junio de 2018

Embed Awww me bloqueó la señora @PamelaDav ... Justo que tenía una amiga torta para que se entretenga c/ el marido @danielevila , aprovecho que ella ahora no me lee y les cuento q si no hay fiestita ahi, no hay matrimonio. Pobres hijos. *él usa 1 pulsera verde q es código swinger* pic.twitter.com/EExGxelk6U — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 26 de junio de 2018

Embed Pensar q prácticamente gateábamos juntas... @pameladav extrañaré(?) esa época en ingeniero maschuitz, los tacos c/barro, ahí hablabas bien y no como 1 pasada x la lobotomia. Ahí eras normal. No te sentis mal x NO haberte ganado el Martín Fierro q tenés x mérito propio? — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 26 de junio de 2018

Embed Que bajón te comes un viejo x la guita le encajas al toque un bepi para abrocharlo y en cuanto te descuidas chaaaan empieza el descontrol de fiestitas a complacerle... o voleo en en orto y otro nuevo se queda. Que caro es creerte q llegaste(?). Ahora baqueteada sonaste mamu. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 26 de junio de 2018

Embed Boeno, la Sra. Se quedó con el gaterio q era de la RUD, y no solo las regentea (proxeneta) sino, q se tiene q comer mujeres para complacer el viejo sexualmente prácticamente ya casi todos los días. Éste gato sin neuronas se olvida q la guita es de quien la tiene, y ese manda. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 26 de junio de 2018

Embed Chicas no se casen con pelotudos con guita, un préstamo les sale más barato y son felices. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 26 de junio de 2018

