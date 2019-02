"Tengo náuseas internas pero estoy acá para pedir la cárcel inmediata", dijo Natacha en diálogo con Crónica, tras cruzarse con los acusados.

"Estoy temblando después de dos horas y media de indagatoria", lanzó afectada la mediáticay reiteró el pedido de prisión. "Si quedan en libertad, los mato yo. Justicia por mano propia", detención furiosa.

Embed 2.30hs ESPERANDO que termine Maximilano GIUSTO, mientras PABLO YOTICH sigue en indagatoria, acá en TRIBUNALES, NI LO RECONOCÍ! salió x otra puerta , me perseguían a mi 4 policías y LO AGARRÉ GRCIAS DI/OS . ACA LO TIENEN AL OTRO VIOLADOR!!! HJDPTAAA HAGAN RT! Q SE LO VEA pic.twitter.com/XugdI7v1N9 — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 21 de febrero de 2019

"Estoy medicada por ataques de pánico. Elegí estar en la indagatoria, tomé medicación para poder soportar verles las caras y no desequilibrarme luego de ese episodio. Por más que se me vean sonriente en las redes, estoy con medicación fuerte para parar el cerebro, que se me vienen imágenes de esa situación traumática", añadió. .

LEÉ MÁS

Se filtró el video del momento posterior a la violación que denunció Natacha