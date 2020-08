Natalia Denegri le ganó un juicio a Google por su pasado mediático

Con este fallo, que retomó el debate entre el "derecho al honor y la protección de la intimidad" y la "libertad de expresión", los jueces le dieron la razón a Natalia Denegri en su pedido de llevar adelante una desindexación de los enlaces de Google que exhiban videos o imágenes de ese pasado, y los reportajes en los que dio información de su vida privada.

Los jueces entienden que en su caso no cabe la figura de "censura", ya que los contenidos a desindexar carecerían de interés periodístico y no hacen al interés general, por lo que tiene el derecho a que ese pasado no sea público.

denegri.jpg Natalia Denegri, hoy empresaria y conductora de TV en Estados Unidos, le ganó un juicio a Google que sienta precedente.

El abogado de la conductora, Martín Leguizamón, explicó que es la primera vez que se aplica el "Derecho al Olvido" en el país y que sentará precedente en la jurisprudencia con respecto a la responsabilidad de los buscadores de internet.

"La verdad que estoy muy emocionada con el fallo de los jueces de la Sala H de la Cámara Nacional en lo Civil porque reconocieron el derecho al honor y la privacidad y dejaron bien en claro que yo fui una víctima de un proceso judicial armado en el que me implantaron pruebas, me privaron ilegalmente de mi libertad y se violaron mis derechos cuando sólo tenía 17 años", celebró Denegri, en diálogo con Página/12.

"Pasaron más de 20 años desde que ocurrió todo esto, creo que ya es tiempo de dar vuelta la página y gracias a este fallo no sólo podré lograrlo sino que el día de mañana mis hijos sabrán que fui víctima de mi entorno y de una terrible maniobra delictiva, y que nunca dejé de luchar", agregó Natalia Denegri.