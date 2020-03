Muchos periodistas y columnistas salen desde sus casas vía Skype, pero Nelsón y el canal parece que no tienen en cuenta la cuarentena obligatoria que debe afrontar el conductor de El Corresponsal.

A diferencia de otros periodistas, Castro estuvo muchos años ejerciendo el rol desde la conducción. Y ahora siente que está en el lugar caliente de los hechos.

"Me siento haciendo periodismo. Eso me genera una gran mezcla de cosas; me da energía y, a la vez, me rejuvenece. ¿Sabés qué pasa? Te pone en otro contexto. Cuando lo hacés con ganas, te sentís bien de enfrentar los desafíos", había dicho el periodista.

LEÉ MÁS

Aislada en Esquel, Cande Tinelli rapó su cabellera

¡Ahí lo tenés!: Lamió un inodoro para hacer el "desafío coronavirus"