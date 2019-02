Nena de 12 años está de 5 meses y espera gemelos

11 La edad de la niña al momento de ser abusada y quedar embarazada de gemelos.

La funcionaria municipal reveló, en declaraciones a una radio de Posadas, que la madre de la niña dijo que la había dejado “al cuidado del hombre, quien, en realidad, era su pareja”, aunque esta versión fue desmentida por los vecinos que indicaron que “la niña estaba siempre sola con el hombre de 28 años”, cuya ocupación es tarefero (cortador de yerba mate).

“Vemos, lamentablemente, muchos casos de abusos sexuales. Pero este es el primero en el que nos encontramos que la niña está conviviendo, ella sola, con su propio abusador”.“Hay que felicitar a la vecina que denunció esto porque muchos ven cosas así pero no lo cuentan porque no quieren meterse. Y si no lo cuentan, no llegamos a esos casos y siguen sucediendo”. Florencia Leiva directora de Acción social de eldorado

Florencia Leiva explicó que solicitaron para la nena que “comience un tratamiento psicológico, en la capital de la provincia, adonde fue trasladada para realizarse diversos estudios médicos”. En tanto, la Justicia misionera pidió un informe que fue presentado por la directora de Acción Social de Eldorado en un juzgado de Familia. Asimismo, se realizó una denuncia penal por abuso en contra del adulto. Leiva, además, destacó que la nena manifestó que quiere tener los bebés y que la hermana, quien quedó a cargo, apoya la decisión de la menor. Sin realizar juicio de valor, la funcionaria pidió a la población que denuncie casos como estos porque “no sólo no está bien moralmente, está penado por la ley que un mayor conviva en pareja con una menor”, concluyó.

Otra nena abusada espera a la Justicia

en tucumán están a la espera de que la Justicia se expida acerca del caso de la niña de 11 años, quien fuera abusada por la pareja de su abuela y ahora está embarazada. el lunes la pequeña declaró en cámara gesell, donde confirmó el abuso sexual. su testimonio duró más de una hora y quedó internada recibiendo atención médica y psicológica por parte de los especialistas, y a la espera de una decisión de la Justicia (el caso lo investiga la fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual de la provincia de tucumán).