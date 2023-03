Nequi Galotti reveló cómo vive su historia de amor a los 62 años

Nequi Galotti vive un presente feliz con su nueva pareja Pablo Hernández , y es consciente que pudo dejar atrás la pérdida de su esposo Bartolomé Mitre , el empresario que falleció en el 2020, aunque supo que no fue fácil , y casi que pensó que no tendría otra oportunidad en el amor. Hoy en día confirmó su nuevo romance y contó todo lo que siente en una exclusiva entrevista con LAM.

f768x1-91672_91799_126.jpg Nequi Galotti se muestra muy enamorada de su pareja

Mientras ambos se miraban con mucha ternura y mucho amor, él también reconoció que ella le parecía atractiva y le gustaba desde hace mucho tiempo, pero que nunca se acercó porque ella estaba casada y no correspondía, hasta que años después el amor tocó a la puerta de ambos.

Además, en cuanto a la pareja, la conductora comentó que: “Conocerse a través de las conversaciones es algo muy lindo y cuando nos vimos por primera vez nos abrazamos. En la primera cita ya nos dimos un beso y todo”.

“Yo no pensaba en formar una pareja, me pasó esto: leí un mensaje que me despertó interés y nació algo. Lo primero que me puso fue, quiero que veas quién soy y cómo soy. Todo fue creciendo de una manera muy lenta y romántica”, agregó.

Por último, contó: “Es separado, tiene hijos. Todavía no nos presentamos a nuestras respectivas familias. Cuando le conté mi hijo que estaba conociendo a alguien, él me dijo: ‘Yo quiero que seas feliz, yo voy a estar a favor y sé que vos sabés elegir a las personas que te rodean”.