Netflix colabora en la pandamia y liberó contenido

“Por muchos años, Netflix ha dado permiso a maestros para que proyecten documentales en sus salones de clases. No obstante, esto no es posible con las escuelas cerradas”, explicó la firma en una publicación en su blog. “Por eso hicimos una selección de nuestras películas y documentales para que están disponibles en el canal de Netflix en YouTube. Esperamos que esto, de alguna manera, ayude a los maestros de todo el mundo”.

La oferta actual incluye Our Planet, serie de ocho episodios, con dirección de Alastair Fothergill, que explora las maravillas únicas de la naturaleza; el filme 13th nominado al Oscar, dirigido por Ava DuVerna, y los títulos Period. End of Sentence y The White Helmets, que ganaron el premio de la Academia de Hollywood en la categoría de mejor corto documental.

Chasing Coral y Explained son otros títulos del gigante de streaming que ya pueden disfrutarse por YouTube de manera gratuita. También están disponibles producciones como Abstract: The Art of Design, que se sumerge en las mentes de los diseñadores más importantes del mundo, o Babies, que tardó tres años en filmarse y explora el milagro del primer año de vida a través de los últimos avances científicos.

