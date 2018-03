Netflix: Edha y Juanita Viale fueron destrozadas por las críticas

La ficción que sumerge en el intrincado mundo de la moda cosechó numerosos comentarios negativos en las redes que en general hicieron hincapié en la "pésima" actuación de sus protagonistas, en especial Juanita Viale.

Tal como sucedió cuando debutó como conductora en Me gusta tu canción, la nieta de Mirtha Legrand fue defenestrada por su falta de magnetismo frente a las cámaras.

En sintonía el periodista Diego Batlle sostuvo que tanto la performance de Viale como su compañero Andrés Velencoso están "están entre lo peor que se recuerde".

Para referirse a la actriz utilizó los términos "monocorde" e"inexpresiva", además de señalar que es "incapaz de ofrecer mínimos matices y encima a cargo de una voz en off insoportable e innecesaria".

Del actor español Andrés Velencoso, sostuvo que "no solo mal actor sino incluso ridículo en su trabajo con el acento y la terminología".

"En verdad, no nay ningún intérprete que se salve demasiado ante un material tan mediocre torpe y subrayado. Algunos con experiencia (como Pablo Echarri o Sofía Gala Castiglione) sacan a flote sus personajes; pero Edha -entre muchos otros derroches- se da el gusto de desperdiciar a figuras como Julieta Cardinali, Julieta Zylberberg, Daniel Hendler, Carla Peterson, Martín Seefeld, Inés Estévez y muchas más", agregó Batlle.

Además, sentenció: "Cuesta creer y entender que Edha sea un producto tan malo. En principio, porque es la carta de presentación de Netflix en el mercado argentino en materia de series originales. Además, porque contó con un creador y director de renombre (Daniel Burman) y una disponibilidad de recursos poco frecuentes en el ámbito local que le permitió contratar a muchas figuras, la mayoría de ellas desaprovechadas".

"Es uno de los bochornos más sorprendentes e injustificables de los últimos años", concluyó Diego Batlle.

Otra crítica a cargo de Javier Cazallas puso la lupa en la dupla protagónica que conforman Viale y Velencoso y lamentó: "su relación transmite las mismas emociones que un ladrillo, es forzada y tensa".

"Simplemente no encajan. Y el hecho de que, pese a sus esfuerzos, el acento argentino de Velencoso no pegue ni con cola, no ha ayudado", argumentó.

"La expresividad de la mayoría de los rostros del elenco brilla por su ausencia. Hay veces que tenemos la impresión de que Edha está protagonizada por alumnos de Kristen Stewart, porque son incapaces de gesticular", sentenció Cazallas .

Edha, narra una historia de intrigas en la que se entrecruzan las dos caras del mundo de la moda: el glamour de las pasarelas y la marginalidad de los talleres clandestinos y el delito. El thriller dramático ambientado en Buenos Aires se centra en la diseñadora Edha Abadi (Viale) , quien apuesta por ampliar su marca de ropa con la creación de una línea masculina inspirada en Teo (Velencoso), un inmigrante que se acerca a ella con planes ocultos.

