Salud A 25 años de su creación, Traumatología del Comahue evoluciona y pasa a llamarse Clínica del Comahue

La institución neuquina celebra un cuarto de siglo preparándose para un nuevo paso en su recorrido.

A 25 años de su nacimiento, la reconocida institución médica neuquina Traumatología del Comahue inicia una nueva etapa institucional y pasa a llamarse Clínica del Comahue .

El anuncio acompaña la celebración por su cuarto de siglo de trayectoria en la región y refleja la expansión sostenida de una entidad que comenzó como un pequeño consultorio alquilado y hoy reúne a más de medio centenar de especialistas en su edificio propio de Fotheringham 252 , en Neuquén capital.

Según explicó Daniel Gutiérrez , médico traumatólogo y socio fundador de la firma, la decisión de renovar el nombre de fantasía responde directamente al crecimiento de sus prestaciones y al objetivo de brindar una atención integral a la comunidad.

“Al principio éramos socios que solo hacíamos la especialidad de ortopedia y traumatología y medicina laboral. Con el correr del tiempo y viendo la necesidad de nuestros pacientes fuimos incorporando otras especialidades como clínica medica, cardiología, laboratorio de análisis clínicos, cirugía general, entre otros

Sebastián Fariña Petersen

De un consultorio en 2001 a un edificio propio de 3.000 metros cubiertos

La historia de la institución se remonta al 26 de noviembre de 2001, en un contexto económico sumamente complejo para el país. Durante sus primeros años funcionaron en locales alquilados sobre calle Islas Malvinas 221, llegando a ocupar siete espacios distintos hacia 2007.

El salto estructural se concretó en 2010 con la adquisición del terreno en Fotheringham y el inicio de la obra de su sede propia, financiada con apoyo crediticio del Banco Provincia del Neuquén (BPN) y entidades bancarias locales. En 2015 concretaron la mudanza con una planificación de 3.000 metros cubiertos, estructura que continuó ampliándose por etapas hasta alcanzar cinco pisos operativos —restando únicamente la terminación del sexto nivel—.

Sebastián Fariña Petersen

Actualmente, el edificio concentra prácticamente todos los servicios ambulatorios en un mismo lugar:

Planta baja: Área completa de diagnóstico por imágenes equipada con dos resonadores, dos equipos de rayos X y ecografía, junto a un recientemente inaugurado café de autor para pacientes.

Primer piso: Un espacio de aproximadamente 400 metros cuadrados destinado íntegramente a kinesiología y rehabilitación.

Segundo y cuarto piso: Consultorios de ortopedia, traumatología y múltiples especialidades médicas, además de un aula de docencia y el directorio.

Tercer y quinto piso: Sectores dedicados a administración y al servicio integral de medicina laboral.

Mas de 100 profesionales, 60 administrativos y formación de Especialistas

Hoy el plantel profesional supera los 100 profesionales en sus distintas especialidades medicas. Ademas contamos con una Residencia en Traumatologia y Ortopedia con mas de 10 años de trayectoria avalada por la Sociedad Argentina de Traumatologia y la Universidad del Comahue.

Ninguna PYME llega a los 25 años sola. Si tengo que resumir estos 25 años en una palabra, ES EQUIPO. Detrás de cada logro hay gente que se puso la camiseta, clientes que nos eligieron desde el primer dia, proveedores que nos acompañaron, y pacientes que confiaron en nuestro servicio.

Este aniversario no es un punto de llegada, es un punto de partida. Hoy estamos mirando hacia delante, invirtiendo en nuevas tecnologías, incorporando personal, profesionales, desarrollo científico, considerando el contexto en salud y socio-económico de nuestra Provincia para seguir vigentes y dejar una empresa sólida para el futuro.