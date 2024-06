Alerta por fuertes nevadas en Neuquén

Parque nacional Lanin despeje de ruta nieve (2).jpg Desde el Parque Nacional Lanín pidieron no intentar recorrer los senderos durante la alerta.

Las principales zonas afectadas por las intensas nevadas serán en la Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches y Cordillera de Ñorquín. También la Cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar, el sur de Aluminé y la zona de Los Lagos.

Sobre las condiciones climáticas, detallaron: "El área será afectada por nevadas persistentes y de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de nieve acumulada entre 30 y 40 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual". Sin embargo, aclararon: "En zonas de menor altitud, las precipitaciones podrían ser en forma de lluvia o mezcla de lluvia y nieve".

Recomendaciones del SMN por alertas por nieves: evitar actividades al aire libre; retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos: circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve; ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono; informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

lZyrJF0Xe_1300x655__1.jpg La alerta amarilla por nevadas estará vigente los días lunes y martes.

Cómo conducir con hielo y nieve

Ante estas condiciones climáticas, una de las principales recomendaciones es la de no salir a las rutas en caso de no ser estrictamente necesario, pero en caso de no poder postergarlo se recomienda principalmente consultar el parte oficial de las condiciones de las rutas antes de viajar. A este respecto, se pide evitar conducir por rutas con acumulación de nieve, a menos que sea una emergencia.

También se pide siempre usar cinturón de seguridad y que los niños viajen en los respectivos dispositivos de seguridad, dependiendo de su edad.

Es importante mantener una distancia prudencial entre vehículos, ya que se necesita más espacio para detenerse sobre hielo o nieve. Además, es importante conducir suavemente para evitar movimientos bruscos o "sacudidas" y reducir la velocidad para tomar una curva, reducir la velocidad de igual modo es indispensable en estos casos.

Varados nieve ruta 11.jpg Se pide informarse sobre el estado de las rutas antes de emprender cualquier viaje.

Se solicita evitar circular por la banquina, excepto en casos de extrema necesidad. Verificar las condiciones del vehículo: anticongelante, cadenas, luces, la altura del auto y el camino a recorrer.

Las bajas temperaturas y heladas dejan grandes manchones de hielo que no son visibles, pero sí pueden ser fatales. Tener precaución en los lugares de sombras sobre las rutas y ante algún inconveniente colocar las balizas a 50 o 60 metros del auto.

Recomendaciones a tener en cuenta rara minimizar accidentes