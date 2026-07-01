Alerta en Neuquén: cerrarán tramos de rutas y piden evitar los viajes.

La Provincia instalará retenes y restringirá la circulación en corredores afectados por nieve, hielo y temperaturas extremas. Advirtieron que el uso de cadenas es obligatorio.

El avance del frío extremo , las nevadas y la formación de hielo encendieron las alarmas en Neuquén . Ante el riesgo de que las condiciones empeoren durante las próximas horas, el Gobierno provincial anunció el cierre preventivo de distintos tramos de rutas nacionales y provinciales este miércoles, a partir de las 18.

La medida fue comunicada por Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, que pidió a la población evitar cualquier viaje que no sea indispensable. El objetivo es impedir que automovilistas, transportistas o colectivos queden varados en sectores donde las bajas temperaturas, la nieve y el viento pueden volver intransitable la calzada en pocos minutos.

“A raíz de la alerta meteorológica en nuestra provincia por temperaturas extremas, hemos tomado algunas decisiones que tienen que ver con cuidar tu vida”, señalaron desde el organismo provincial mediante un mensaje difundido en sus redes sociales.

Aunque los cierres se irán aplicando de acuerdo con la evolución del fenómeno, las autoridades adelantaron que se restringirá temporalmente la circulación en diferentes corredores a partir de las 18. También habrá controles preventivos para impedir el ingreso de vehículos a los sectores considerados peligrosos.

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Retenes y controles en las rutas

Uno de los principales operativos se desplegará sobre la Ruta Nacional 237, uno de los corredores más transitados para conectar el centro de la provincia con la región cordillerana.

La Secretaría de Emergencias informó que se instalarán retenes sobre esa ruta a medida que avance el fenómeno meteorológico. También se realizarán controles en la Ruta Provincial 13 y en la Ruta Provincial 46, dos caminos que durante este miércoles presentan serias dificultades por acumulación de nieve, hielo y viento blanco.

La decisión busca evitar que los vehículos ingresen a tramos donde luego puedan quedar atrapados, además de mantener los caminos despejados para ambulancias, móviles policiales, bomberos, máquinas viales y otros equipos de emergencia.

“Se pondrán retenes en la Ruta 237 a medida que vaya transcurriendo el fenómeno, en la Ruta 13 y en la Ruta 46, para evitar situaciones de riesgo o vehículos de emergencia que tengan que desplazarse”, explicaron desde el organismo.

Viento Nieve Cordillera

El parte de la Dirección Provincial de Vialidad, actualizado a las 15 indicó que la Ruta 237 presentaba sectores con hielo antes de llegar a Piedra del Águila, además de bajas temperaturas y riesgo de desprendimientos de piedras en el tramo hacia Collón Curá. También se exigía la portación de cadenas en buena parte del recorrido.

En la Ruta 46, entre el empalme con la Ruta Provincial 24 y Rahue, se reportó visibilidad reducida por viento blanco, acumulación de nieve y hielo, por lo que se solicitó transitar con extrema precaución y utilizar cadenas.

Las cadenas son obligatorias en casi toda la provincia

Desde la Secretaría de Emergencias remarcaron que la portación de cadenas es obligatoria en prácticamente todas las rutas alcanzadas por el temporal. Además, advirtieron que no alcanza con llevarlas en el baúl: los conductores deben saber colocarlas correctamente antes de iniciar el viaje.

“Hoy el uso de las cadenas es obligatorio en casi todas las rutas de nuestra provincia. La portación es absolutamente obligatoria y tienen que saber utilizarlas”, señalaron.

Las cadenas permiten mejorar la adherencia de los neumáticos cuando la calzada está cubierta de nieve o hielo. Sin embargo, deben instalarse antes de ingresar a un tramo complicado y en un lugar seguro, sin detener el vehículo en medio de la ruta.

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El último reporte vial provincial mostraba condiciones adversas en numerosos corredores. Había sectores con hielo y baja adherencia en las rutas nacionales 22, 40, 231, 234, 237 y 242, además de diferentes caminos provinciales del centro, norte y sur neuquino.

El paso internacional Pino Hachado, en tanto, fue declarado intransitable durante toda la jornada por acumulación de hielo y nieve. También se registraron fuertes vientos, caída de piedras y trabajos de equipos viales en la zona limítrofe.

Continúa vigente la alerta en Neuquén

La provincia permanece bajo alerta meteorológica por la llegada de una masa de aire de origen antártico, que provoca un marcado descenso de las temperaturas y condiciones invernales severas en gran parte del territorio. El Servicio Meteorológico Nacional había advertido sobre el ingreso de este sistema frío y sus efectos en varias regiones del país.

En Neuquén, el fenómeno puede generar nevadas, fuertes ráfagas, hielo sobre la calzada, reducción de visibilidad y temperaturas extremadamente bajas. El riesgo aumenta durante la tarde, la noche y las primeras horas de la mañana, cuando la humedad acumulada puede congelarse rápidamente sobre el asfalto.

Los equipos provinciales mantienen un monitoreo permanente de la situación y los cierres podrán modificarse de acuerdo con la evolución del clima y el estado de cada camino. “Si no tenés que viajar, si no tenés que movilizarte, por favor, no lo hagas”, insistieron desde la Secretaría de Emergencias.

Ruta 7 lagos nieve portada

Todo el dispositivo del Gobierno provincial permanecerá activo mientras continúe la alerta. Personal de Seguridad, Salud, Defensa Civil, Vialidad y los distintos organismos de respuesta trabajará en las rutas para asistir a quienes lo necesiten y mantener habilitados los corredores destinados a emergencias.

Antes de salir, se recomienda consultar los partes oficiales, cargar combustible, llevar ropa de abrigo, agua, alimentos, teléfono con batería y cadenas adecuadas para el vehículo. También se debe respetar cualquier retén o cierre, aunque aparentemente la ruta se encuentre despejada.

La principal recomendación para este miércoles es clara: evitar los viajes durante la tarde y la noche, especialmente hacia la cordillera y por los caminos donde ya se registra nieve o hielo.