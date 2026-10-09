Arte contemporáneo en Neuquén: últimos talleres libres antes del gran circuito NODO

Con propuestas sobre montaje y residencias artísticas, el programa NODO encara sus encuentros finales de octubre. Enterate de las fechas.

El programa NODO Neuquén , impulsado por Meridiano —la Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo— llega a sus dos últimos talleres del ciclo de formación antes del gran evento de noviembre.

Este sábado 10 de octubre en la Sala Saracco y el sábado 24 de octubre en el Centro Cultural Alberdi , se realizarán los encuentros finales de una propuesta que comenzó en agosto y que apunta a profesionalizar a artistas, galeristas y gestores culturales de la provincia.

El Taller III del sábado 10 estará a cargo del diseñador y docente Iván Rösler , Jefe del Departamento de Diseño y Producción del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. La propuesta aborda el diseño de exposiciones y montaje desde una perspectiva que articula espacio, relato y experiencia: cómo una exhibición genera sentido a través del vínculo entre obras, espacio y público.

Rösler trabaja hace más de una década en la identidad espacial de exposiciones, coordinando procesos que van desde la concepción conceptual hasta la realización material en diálogo con curadores, artistas y equipos de producción.

El Taller V del sábado 24 tendrá dos voces locales como protagonistas: la artista e investigadora patagónica Suyai Otaño —fundadora del proyecto Manta residencia en Neuquén— y el artista visual Horacio Occhi, director de la Residencia para artistas El Galpón Aluminé. El encuentro se titula "Un mundo aplanado: por una gestión del cuidado" y propone pensar las residencias artísticas como espacios de producción y comunidad, con herramientas concretas para su gestión.

NODO Neuquén: qué es el programa y qué viene después en noviembre

NODO es un programa nacional de Meridiano orientado a la federalización y el fortalecimiento del mercado del arte contemporáneo argentino. Su modelo combina diagnóstico territorial, construcción de redes, profesionalización y actividades abiertas a la comunidad. La edición neuquina viene desarrollándose desde agosto con talleres articulados con distintas instituciones locales, entre ellas la Universidad UFLO Campus Parque Central y el Centro Cultural Alberdi.

Los talleres anteriores del ciclo incluyeron estrategia y sostenibilidad para proyectos artísticos, formación de precios y ventas, y herramientas de mediación y públicos, con docentes como Herminda Lahitte —directora fundadora de la galería Hache de Buenos Aires— y Florencia González de Langarica, museóloga y gestora cultural con trayectoria en el MALBA y el Museo de Arte Moderno.

Una vez completado el ciclo de formación, el programa desemboca en el Circuito NODO Neuquén, que se realizará los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2026. Durante esas tres jornadas, el programa incluirá inauguraciones, visitas guiadas por curadores y artistas, charlas con invitados nacionales e internacionales, performances y espacios participativos, con el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén (MNBA) como epicentro del circuito.

También participarán la Sala de Arte Emilio Saracco, la Galería de Arte Casa de las Leyes, el Centro Cultural Alberdi, la Casa de la Cultura Artistas Neuquino y el Centro DOMUYO, entre otros espacios culturales de la provincia.

Meridiano reúne a 70 galerías que representan a más de 600 artistas y en 2026 celebra su 10° aniversario. La edición neuquina es la primera vez que el programa NODO desembarca en la Patagonia, con el objetivo de consolidar a Neuquén como una ciudad cultural y creativa dentro del mapa nacional del arte contemporáneo.