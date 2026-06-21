Barrio por barrio, el ranking de precios por metro cuadrado de casas y departamentos en Neuquén

Una inmobiliaria analizó los avisos publicados de propiedades a la venta, con valores que sirven de referencia para cada barrio de la ciudad. Los precios.

A partir del dinamismo económico y el crecimiento demográfico acelerado que atraviesa Neuquén capital, el mapa inmobiliario de la ciudad se modificó en gran medida. La capital ya tiene más de mil edificios de al menos cuatro pisos en la zona céntrica, mientras que en los suburbios se consolidan nuevos barrios residenciales. Pese a que la oferta se multiplica, la demanda creciente sigue empujando los precios, por lo que algunas propiedades ya tienen un valor de venta que supera los 3 mil dólares por metro cuadrado.

Según un relevamiento realizado por la inmobiliaria LAM en base a anuncios de venta del portal ZonaProp para el mes de mayo, los valores de las casas en barrios más acomodados llegan a duplicar los precios de las zonas más accesibles de la ciudad, mientras que la brecha de los departamentos, entre los barrios más cotizados y los más económicos, es del 30%.

Los martilleros realizaron una comparativa de 410 casas publicadas en este portal de venta en mayo. En junio, centraron su estudio en 735 departamentos publicados para la venta en el mismo sitio, y así listaron los barrios que tienen propiedades más costosas y los que ofrecen opciones más económicas.

Pese a que los precios de las propiedades se adecúan a un gran número de variables, que incluyen el tamaño del terreno, el diseño, la calidad constructiva y la antigüedad o estado de mantenimiento, la ubicación por barrio es uno de los factores que suelen tener en cuenta los compradores.

mapa de neuquen barrios ventas

En base a esta premisa, LAM realizó un listado de los barrios más elegidos de Neuquén capital, ordenados por el valor promedio que tiene el metro cuadrado de casas y de departamentos en las distintas zonas de Neuquén capital. Pese a que son cifras que no representan ningún inmueble específico, es un número de referencia para tener en cuenta cuán cotizado es cada barrio de la ciudad.

Las casas, con más dispersión de precios

El análisis de LAM permitió conocer los valores por metro cuadrado y las diferencias de precios entre seis barrios de la capital. Se trata de precios promedio en base a las propiedades que están publicadas hoy en el mercado, por lo que no reflejan los precios reales de compra y venta una vez que se concretan las operaciones.

El valor más accesible del listado se ubica en el barrio Confluencia Rural, una zona que registró un desarrollo acelerado en los últimos años a partir de su cercanía con los nuevos paseos costeros sobre el río Limay. En ese barrio, y en base a los 11 anuncios de venta, se calculó un valor promedio de 1.749 dólares por metro cuadrado.

Le sigue en precio Santa Genoveva, un barrio consolidado de la capital que es apreciado por su combinación de cercanía y perfil residencial. Si bien cada vez se nota la presencia de más torres de departamentos, su fisonomía característica incluye chalets o casas familiares, que hoy están publicados a un valor de 1.770 dólares por metro cuadrado. En total, se relevaron unos 47 anuncios de venta en ese sector.

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Rincón de Emilio es otro barrio residencial que se potenció a partir del desarrollo del paseo costero sobre el río Neuquén. A 3 kilómetros del centro, con años de consolidación y calles asfaltadas, este barrio ya cotiza a un valor de 1.961 dólares por metro cuadrado. En total, allí se relevaron 25 propiedases a la venta en mayo de 2026.

Como tercero de esta lista se posiciona el barrio vecino: Rincón del Río. Se trata de una zona en desarrollo, aún con presencia de terrenos baldíos y en pleno proceso de asfalto de calles, pero que también se beneficia por su cercanía con el paseo costero sobre el río Neuquén y una distancia de 4 kilómetros del centro. Por la calidad constructiva y la poca antigüedad de las casas, el valor por metro cuadrado alcanza los 2.521 dólares por metro cuadrado, en base al promedio de ocho anuncios de venta.

Rincón del Río

En el segundo lugar de la lista se cuenta Sauces del Limay, un barrio privado en la zona sudoeste de la ciudad, valorado no sólo por la calidad constructiva y la cercanía con el río Limay, sino por las prestaciones del complejo, que incluye seguridad, canchas de tenis y zonas parquizadas, entre otras propuestas. Este barrio mostró en mayo 6 propiedades a la venta, con un valor promedio de 2.666 dólares por metro cuadrado.

La zona que corona la lista es El Rincón Club de Campo, un exclusivo barrio privado de Neuquén que es valorado por tener un entorno verde a orillas del río Neuquén pero muy cercano al centro de la capital y, sobre todo, por sus prestaciones, que incluyen canchas de tenis, pileta, campo de golf y caballerizas, además de la seguridad privada. En este sector hay ocho anuncios de venta, con un valor promedio de 3.516 dólares por metro cuadrado.

SFP Barrio Privado Rincon Club de Campo (2) Sebastián Fariña Petersen

Pese a que los precios finales de las casas son variables, se estima que estos inmuebles van de los 175 mil al millón de dólares, si se tiene en cuenta que se trata de construcciones que oscilan entre 100 y 250 metros cuadrados.La cotización cambia no sólo por las características de cada construcción sino en base al barrio donde están ubicadas.

Departamentos, un sector más dinámico en Neuquén

El ritmo vertiginoso que registra hoy la construcción refleja su dinamismo en el mercado de los departamentos. El análisis realizado por LAM en el portal ZonaProp detectó anuncios de venta de 735 departamentos en Neuquén y Cipolletti. Pese a que la mayoría se ubican cerca del centro, los valores pueden variar en un 30% según la zona elegida.

Pese a que se nota un crecimiento en esa ciudad, la opción más económica sigue siendo el centro de Cipolletti, en Río Negro. Allí se encontraron 51 propiedades a la venta, por un valor promedio de 2.378 dólares por metro cuadrado.

Ya en la ciudad de Neuquén, la zona más económica es Centro Sur, conocida también como el Bajo. Este sector cuenta con 22 departamentos a la venta anunciados en el portal, y por un valor promedio de 2.458 dólaers por metro cuadrado.

Alquileres departamentos venta inmobiliarias Agustín Martínez

En Confluencia Urbana, otra zona que registra un desarrollo acelerado, los departamentos se consiguen por un valor promedio de 2.602 dólares por metro cuadrado. En esta zona de la ciudad, el portal cuenta con una oferta de 33 propiedades publicadas.

El mayo número de avisos publicados coincide con los sectores con mayo presencia de torres y edificios bajos de departamentos. De esas zonas céntricas, el área de Centro Oeste es la más accesible: el promedio de los 66 departamentos publicados en venta arroja un valor promedio del metro cuadrado de 2.690 dólares.

La cifra se incrementa en Centro Este, donde se concentra la mayor densidad de departamentos y donde también se observa un gran número de obras en construcción para incrementar esa oferta. En este sector se contaron 274 avisos de departamentos en venta, con un valor promedio del metro cuadrado en torno a los 2.890 dólares por metro cuadrado.

SFP LMPlay en tu barrio Santa Genoveva (33).JPG Sebastián Fariña Petersen

El barrio más cotizado en Neuquén capital es Santa Genoveva, una zona valorada por su perfil residencial, que hoy está en plena transformación por su cercanía el centro de la ciudad y la presencia de nuevas torres de categoría. En este barrio hay un total de 112 anuncios de venta en Zona Prop. Tras el análisis, se calculó un valor del metro cuadrado que promedia los 3.103 dólares y que se posiciona en alza a partir de la oferta de nuevos edificios con amenities como quinchos con parrilla, gimnasio o pileta de natación, entre otras prestaciones.

Los precios de Neuquén, ¿más altos que en Buenos Aires?

"El promedio es una referencia de mercado, no el precio de un propiedad específica", aclararon desde la inmobiliaria. Agregaron que el precio entre cada departamento varía en base al tamaño, la antigüedad, la orientación, la cantidad de ambientes, la calidad y prestaciones del edificio y si se trata de una propiedad terminada o en pozo.

Sin embargo, los valores publicados en los avisos funcionan como un termómetro para conocer cuánto se cotiza el metro cuadrado edificado de cada barrio de la ciudad o incluso en comparación con otras localidades.

El sitio Argentina En Datos elaboró un informe en base a los datos publicados en Mercado Libre y con información provista por la Universidad de San Andrés (UDESA), en la que comparó el valor del metro cuadrado en distintas regiones de la ciudad y del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según su publicación de junio de este año, las casas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se consiguen a un valor de mediana de 1.319 dólares por metro cuadrado, mientras que los departamentos tienen un valor de mediana de 2.633 dólares por metro cuadrado.

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En zona norte, las casas cotizan en una mediana de 927 dólares por metro cuadrado, mientras que los departamentos se venden por 2.232 dólares. En la zona oeste del AMBA, en cambio, el valor de las casas tiene una mediana de 690 dólares por metro cuadrado, mientras que los departamentos están publicados a 1.545 dólares por metro cuadrado. Por último, en la zona sur, la mediana para casas es de 660 dólares y, para departamentos, de 1.641 dólares por metro cuadrado.

Pese a que Buenos Aires muestra un escenario más heterogéneo que motiva a calcular el valor por mediana y no por promedio, los datos permiten visualizar una comparación entre ambas plazas inmobiliarias, con valores neuquinos que llegan a duplicar los precios de AMBA.

Los precios finales, no obstante, siempre están atados al equilbrio entre la oferta y la demanda y, en cada operación en particular, a las características específicas de cada propiedad. No obstante, las expectativas económicas y el evidente crecimiento demográfico demuestran que la opción de invertir en bienes raíces en Neuquén sigue despertando interés a pesar de los precios elevados.