Becas Gregorio Álvarez: cuándo anotarse y por qué hay aportes "extraordinarios"

En total, se harán aportes económicos desde el nivel inicial y hasta el nivel universitario o superior o la formación profesional. Además, sumará a estudiantes que recibirán becas "extraordinarias" que quieran estudiar fuera de su lugar de origen, incluso en otras provincias o en universidades privadas, en caso de que elijan carreras "estratégicas, que aporten al crecimiento de Neuquén y que no estén en universidades públicas de la provincia, tendrán un aporte extra para movilizarse o incluso cursar en una universidad privada".

Durante el lanzamiento, se informó que las inscripciones estarán abiertas desde el 24 de enero, fecha que fue declarada por la UNESCO como Día Internacional de la Educación, a partir de un formulario online que todavía no está disponible. Para acceder al beneficio hay que cumplir una serie de requisitos, que se modifican según cada caso.

Temi aclaró que se va a exigir a los estudiantes de nivel superior que hayan terminado el nivel medio sin tener materias previas por rendir, aunque este requisito se pondrá en pausa al menos por un año. "No podemos exigir lo que no acompañamos en esta primera convocatoria pero, a partir de la primera cohorte, se va a exigir que no tengan materias por rendir", aclaró.

Será requisito que los beneficiarios sean nativos de la provincia de Neuquén o que acrediten al menos cinco años de residencia en la provincia. Durante el acto, el gobernador explicó que todos los habitantes que se mudan a la zona son considerados neuquinos, pero que van a poner prioridad en los que tienen más trayectoria en la región, ya que el número de becas es limitado a 10 mil estudiantes.

programa becas gregorio alvarez Rolando Figueroa firma el acuerdo para financiar el programa de becas en Neuquén.

Por otro lado, se exigirá que las familias que reciban el aporte tengan un ingreso familiar igual o menor a tres salarios mínimos vitales y móviles, una cifra que es variable en un contexto de alta inflación pero que, este mes, representa un total apenas inferior a los 500 mil pesos mensuales por familia. Sin embargo, desde el gobierno aclararon que las familias que tengan al menos tres niños o jóvenes en edad escolar, la cifra sube hasta un 50%; es decir, cercano a los 700 mil pesos por mes.

Temi aclaró que se decidió que las familias pueden tener a varios hijos anotados como beneficiarios de las becas Gregorio Álvarez, ya sea en el mismo nivel educativo o en distintos niveles, con el objetivo de beneficiar a las familias numerosas que no pueden sostener los estudios de todos los miembros del grupo familiar.

Por otro lado, se aclaró que las becas serán compatibles con otros programas de ayuda o planes sociales que reciba la familia, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) u otros planes de ayuda social del gobierno nacional, que se van a acumular con los aportes del gobierno neuquino para la educación. "Van a continuar más allá de lo que pase a nivel país", afirmó la funcionaria.

Por otro lado, aclaró que los estudiantes que hayan interrumpido su trayectoria escolar de 2020 en adelante, en un contexto de pandemia, también podrán inscribirse en las becas para retomar sus estudios o terminar con los contenidos pendientes. "Tenemos más de 10 mil chicos en los últimos años que no terminaron el secundario y va a haber una línea de financiamiento para la terminalidad secundaria también", dijo.

A su vez, se mencionó que habrá carreras estratégicas que recibirán aportes extraordinarios por parte del Estado. En ese contexto, se va a priorizar a los jóvenes que tengan vocación para estudiar Medicina, Docencia de nivel primario o secundario, entre otras carreras.

Cómo se distribuye el dinero

Para el nivel inicial se beneficiarán a 1250 niños y niñas, que recibirán un pago anual a principio del ciclo lectivo. Para el nivel primario, se otorgarán 4250 becas con la misma forma de pago.

En nivel medio, 3500 chicos y chicas van a recibir un pago inicial al comienzo del ciclo lectivo y otro a fin de año, cuando acrediten que no tienen materias previas por rendir y que tienen una asistencia mínima del 80% a las clases.

En el nivel superior, se van a otorgar 350 estudiantes. En total, son 150 para el nivel terciario y 200 para el nivel secundario, que recibirán pagos mensuales durante todo el año. A eso se sumarán otros 150 aportes con pagos "extraordinarios" para los que tengan que pagar un alquiler porque estudian una carrera lejos de su hogar o que tengan que pagar una cuota de una institución privada porque esa carrera no se dicta en el sistema público de la región. En este caso, se trata de carreras estratégicas para el desarrollo de Neuquén.

Por otra parte, habrán 250 cupos para becarios de formación profesional que tendrán un aporte al iniciar el año y otro cuando acrediten sus resultados educativos, en el caso de los que elijan formarse en un oficio en lugar de seguir una carrera universitaria.

SFP Acto por becas provinciales Figueroa (11).JPG Sebastián Fariña Petersen

Por último, se otorgarán becas de terminalidad secundaria para los jóvenes que adeuden materias del nivel medio y no hayan obtenido su título. Se organizarán cohortes de dos meses, en los cuales los beneficiarios recibirán un aporte económico y también un acompañamiento de tutores para cubrir todos los contenidos de los exámenes.

"Se trata de un acompañamiento vía online que podrán aprovechar no sólo los que hayan recibido las becas sino aquellos que necesiten ayuda para terminar el secundario", dijo la funcionaria.

Los estudiantes van a contar con una cuenta del Banco Provincia de Neuquén (BPN) en la que se va a transferir el dinero, que manejarán a través de una tarjeta de débito o una billetera virtual. De este modo, se busca evitar intermediarios para generar más transparencia en los aportes.

Quiénes financian las becas

Según la ley, el Poder Legislativo de Neuquén aportará un porcentaje de su presupuesto que, este año, equivale a 700 millones de pesos. Por otro lado, el Poder Ejecutivo hará un aporte en 2024 que representa unos 1100 millones de pesos.

Sin embargo, se diseñó también un sistema de donaciones para que las empresas privadas engrosen el fondo que llegará a los 10 mil estudiantes de Neuquén. Los empresarios podrán convertirse en aliados bronce, plata, oro o platino a través de donaciones de entre 250 mil y un millón de dólares.

Durante el acto de lanzamiento, la empresa Gas y Petróleo del Neuquén (GYP) hizo el primer convenio a partir de la donación de un millón de dólares, por lo que se espera que otras empresas privadas vinculadas a Vaca Muerta también hagan aportes para sostener el programa.