Buscan desesperadamente a la hermana del Huevo Acuña en Zapala

Fabiana, de 42 años, desapareció este viernes en la localidad del centro neuquino. Su familia y la Policía montaron un amplio operativo.

La comunidad de Zapala se encuentra movilizada tras confirmarse la desaparición de Fabiana Edith Muñoz , hermana del reconocido futbolista y campeón del mundo, Marcos "Huevo" Acuña . La familia del crack de River vive horas de profunda angustia y dramatismo, mientras las fuerzas de seguridad intensifican las tareas de búsqueda para dar con su paradero lo antes posible.

"Mi hija sufre de esquizofrenia , ayer (viernes) se perdió y no la encontramos por ningún lado", reveló conmovida Sara, su mamá, en diálogo con LM Cipolletti .

El testimonio de la mujer refleja la desesperación de un entorno familiar que, desde el primer minuto, salió a las calles para intentar localizar a la mujer de 42 años, quien requiere de cuidados especiales debido a su cuadro de salud.

El operativo de búsqueda en Zapala

La Policía de Neuquén emitió un pedido de paradero. Según los datos oficiales provistos por la fuerza, Fabiana fue vista por última vez en su domicilio ubicado en la calle Antártida Argentina, casa 26.

La descripción física difundida por las autoridades indica que Fabiana es de tez trigueña, tiene cabellos castaños, ojos oscuros y es de contextura delgada. Al momento de su desaparición, vestía un gorrito negro, una campera rompeviento de color verde, jean azul y zapatillas rosas. Estos detalles son fundamentales para que cualquier vecino que pueda haberla visto aporte información certera de manera inmediata.

La familia solicita que, ante cualquier dato o sospecha sobre su ubicación, se comuniquen con la comisaría más cercana o al número de emergencias 101.

En casos de personas que padecen patologías como la esquizofrenia, el tiempo es un factor determinante. Los especialistas indican que pueden presentarse cuadros de desorientación severa, lo que dificulta que la persona pueda regresar por sus propios medios al hogar.

Una fanática de River

Fabiana es una de las hermanas, por parte de madre, del Huevo Acuña. Los otros dos son Jéssica y Walter. Con este último comparten la pasión por el Millonario, equipo en el cual se desempeña actualmente Marcos, cumpliéndole así un sueño a esa parte de la familia.

Eso sí, contó alguna vez que se pone "muy nerviosa" con los partidos de su hermano, tanto en el club de sus amores como en la Selección Argentina (salió campeón del mundo y ganó dos Copas América con la albiceleste). Y las bromas con mamá Sara, hincha de Boca, nunca faltaron en los superclásicos hasta que el Huevo llegó a River y ahora sí no se discute: "todos hinchamos por él" y por la Banda Roja.

Es tan tímida como bondadosa. Este medio visitó en diferentes ocasiones la casa zapalina y puede dar fe de su gran corazón.

El Huevo Acuña, de pretemporada con River y lesionado

Sin dudas, la noticia es un golpe duro para el campeón del mundo Marcos Javier Acuña, quien se encuentra en Uruguay de pretemporada con River.

Ya antes de la preocupante información, el Huevo iba a ser baja por lesión del amistoso de este sábado frente a Peñarol, en Maldonado, en lo que aparece en el calendario como la última prueba para el equipo de Marcelo Gallardo antes del inicio oficial de la competencia.

El lateral arrastra un traumatismo en el primer dedo del pie izquierdo que le impidió entrenarse con normalidad tanto en San Martín de los Andes como en Punta del Este. La molestia ya lo dejó afuera del amistoso ante Millonarios y volvió a marginarlo del duelo con Peñarol.