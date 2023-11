SFP Comercios sin aumentos todo es alegria (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

El comerciante aseguró que no tuvo problema con la entrega de mercadería, aunque aclaró que todo lo tiene que pagar con anticipación para que se lo despachen. En su rubro, marcó algunos faltantes en repuestos de electrónica, pero no de ahora, sino ya de hace varios meses.

Sergio, encargado de un polirrubo, coincidió en que "no hubo retoque de precios" tras el triunfo de Javier Milei. "Nosotros no cambiamos los precios, seguimos manteniendo. Como tenemos importación directa, no sufrimos variedad de precios", aseguró el comerciante, quien aclaro que "lo que sí hay muchos proveedores que no están vendiendo".

"Pero no como había sido en las anteriores elecciones, donde muchos directamente dejaron de vender, ahora viene más estable todo, por el momento", consideró.

SFP Comercios sin aumentos todo es alegria (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

Con respecto a las expectativas sobre el nuevo Gobierno, dijo que esto "es día a día. La verdad no sabemos a dónde vamos, lamentablemente de acá a diciembre va a ser una cosa, después del 10 de diciembre va a ser otra, así que hay que esperar", destacó.

En el Bajo neuquino, durante toda la mañana de este martes, la mayoría de los comercios tuvo gran afluencia de clientes y el movimiento en la zona fue el habitual. "Nosotros nos caracterizamos por precios bajos, y vemos que tenemos productos, por ejemplo lo de navidad, a menor precio que en los supermercados", aseguró.

Sandra, encargada de un local de indumentaria femenina, contó a LMN que no cambiaron los precios tras las elecciones presidenciales. "Por ahora venimos bien, todavía subió nada, se mantiene como siempre vamos a ver una semana más, qué es lo que pasa", contó.

"Esta vez no fue como en las anteriores elecciones. Bueno, vamos a ver qué pasa con este cambio", comentó la comerciante, quien además aseguró que tuvo comunicación con proveedores y que no había aumento en las listas de precios.

SFP Comercios sin aumentos todo es alegria (6).JPG Sebastián Fariña Petersen

La comerciante aseguró que hay "tranquilidad" en este comienzo de semana, y destacó que la afluencia de clientes fue la habitual. "Lo que espero es que sea algo justo para todos, que salgamos adelante y que se mantengan los precios para ambos, para el que vende, como el que va a comprar", opinó la mujer sobre la futura gestión de Javier Milei.

"Algunas cosas de repostería sí han cambiado los precios, otras no hay ninguna modificación por el momento. Hablé con algunos proveedores, muchos no tienen novedades tampoco de aumentos. La verdad que oficialmente no he recibido nada hasta ahora", confió Laura, encargada de un cotillón, quien confió que sus expectativas son de que mejore el país para todos.

SFP Comercios sin aumentos todo es alegria (10).JPG Sebastián Fariña Petersen

En una colchonería, Eduardo aseguró que no tuvieron modificaciones de precios de la semana pasada a esta, que habitualmente los retoques de lista los reciben a principio de mes. Sí advirtió que para esta jornada solo venden al contado, no cuentan con financiación con tarjetas de crédito.

"No tuvimos aumentos de precios. Muy diferente a lo que pasó después de las elecciones de la primera vuelta", explicó el comerciante, quien también coincidió en que las ventas fueron las habituales. "Espero que sea lo mejor para todos, que salga bien, aunque me cuesta un poco ser optimista, sobre todo en lo que es justicia social e igualdad. Ahí es donde me parece que puede estar difícil, pero bueno, no sé, cruzo los dedos para que salga lo mejor posible para todos", concluyó.