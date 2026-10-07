Cuántos chivitos del norte neuquino vendieron en el Mercado Concentrador y cuándo será la próxima venta

La jornada de comercialización se realizó con un balance optimista para los productores. También se ofrecieron truchas de alta calidad. Se viene la próxima convocatoria.

El Mercado Concentrador del Neuquén volvió a abrir sus puertas el sábado 3 de octubre, de 9 a 13, ofreciendo una alternativa de compra durante el fin de semana para quienes no pueden acercarse habitualmente durante la semana.

En esta oportunidad, la entidad sumó una propuesta especial: durante el viernes 2 y el sábado 3 se realizó una nueva feria de chivito y cordero del Alto Neuquén, y se incorporó también la venta de trucha patagónica, acercando al público productos neuquinos que habitualmente no forman parte de la oferta del Mercado.

La propuesta tuvo una muy buena respuesta y fueron muchas las familias que se acercaron para adquirir estos productos y, al mismo tiempo, aprovechar la visita para realizar sus compras habituales de frutas y verduras de estación, carnes, pollo y otras opciones disponibles en los distintos puestos del Mercado.

Vendedores

Durante ambas jornadas, en el stand de la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curí Leuvú (CORDECC) se comercializaron 300 chivitos enteros congelados, además de piezas de chivito fraccionadas y envasadas al vacío, disponibles en tres cortes. También se vendieron alrededor de 50 corderos.

La mayor parte de los compradores eligió el chivito entero para compartir en familia, recuperando todo el ritual que implica preparar una carne al asador. La propuesta convocó a personas de distintos puntos de la provincia, que se acercaron al Mercado para llevar su chivito a casa. Y, entre las opciones fraccionadas, el cuarto delantero fue uno de los cortes más elegidos para el consumo familiar, mientras que también hubo una importante demanda por parte del sector gastronómico, que optó por los cortes envasados al vacío para utilizar en sus preparaciones.

Por su parte, Salmon Trust ofreció filet de trucha premium y filet de trucha ahumada, ambos envasados y congelados. La respuesta del público también fue muy buena: se agotaron ambas variedades y durante las dos jornadas se comercializaron 139 kilos de filet de trucha natural premium y 28 kilos de trucha ahumada.

De esta manera, los consumidores pudieron acceder a distintas alternativas para llevar a sus hogares productos que forman parte de la identidad productiva y gastronómica del interior de nuestra provincia, acercando el trabajo de productores neuquinos directamente a la mesa de las familias.

Calidad

Las truchas patagónicas ofrecidas son criadas 100% libres de antibióticos y cuentan con certificaciones internacionales vinculadas a las buenas prácticas de acuicultura y a la condición de producto libre de antibióticos.

El Chivito Criollo del Norte Neuquino es la primera carne argentina en obtener la Denominación de Origen, un reconocimiento que garantiza y protege las características y calidad del producto desde su origen.

Este tipo de iniciativas permite acercar estos productos neuquinos a más familias, fomentar la producción local y generar nuevas oportunidades de comercialización para los productores, fortaleciendo el vínculo entre quienes producen y quienes consumen.

El sábado 10 de octubre, de 9 a 13, el Mercado Concentrador del Neuquén volverá a abrir sus puertas, manteniendo la modalidad habitual de venta durante la semana. Los distintos puestos ofrecerán mercadería al por mayor y a precios convenientes y, en muchos casos, también existirá la posibilidad de adquirir productos fraccionados por kilo, aunque con un precio diferente al de la compra mayorista.

La propuesta está abierta tanto a comerciantes como a particulares, con distintos medios de pago disponibles en los puestos.