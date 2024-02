Día de los Enamorados: se llenaron los telos

Pasión Hot , de Naciones Unidas 3520, es uno de los clásicos. Y allí estuvimos... cumpliendo con nuestro deber de informar. Un telo temático que lució con asistencia perfecta en las últimas horas, en especial "ayer martes durante la noche", ya que muchas parejas de novios o amantes quisieron recibir juntos la particular jornada.

"Hemos tenido bastantes personas en el turno de la noche, hoy ya no tanto a la mañana. Suponemos que más tarde se reactivará nuevamente. Creció mucho la ocupación respecto a un día normal", indicó Yamila, la encargada del recinto que contó con una amplia y fogosa clientela que buscaba un "rato de amor".

image.png

Admitió lo que todos saben: "En días así vienen de todo, tanto la parejita oficial como los amantes, aunque no es asunto que nos compete, tampoco nos vamos a poner a investigar quienes están casados, quienes no, etc".

De todas las edades

Sí precisó que "es amplio el promedio de edad, hay pareja jóvenes y no tan jóvenes".

Respecto a si recibieron algún pedido especial de alguno de sus románticos huéspedes para sorprender a su acompañante, destacó: "Más que nada muchos están interesados en lo que es la habitación suite, que es más amplia, tiene mayores comodidades".

image.png

Seguidamente, detalló los precios de los turnos: "En las habitaciones simples temáticas, una hora cuesta 15 mil pesos, 2 horas 18.500 y 4 horas 25.500. La habitación suite sale 21.500 las 2 horas y 36.000 las 4 horas".

El turno más pedido

"El más pedido es el de 2 horas. Y también tenemos pernocte, o sea toda la noche: simples 39.500 pesos y en la suite 45.000", aclaró.

"Hubo muchas preguntas estos días por la suite, pero hay una sola y el que reserva primero se la queda. Cuenta con yacuzzi, el famoso sillón tántrico (conocido popularmente como "la silla del amor"), cama redonda, entre otras comodidades. Todas las habitaciones tienen aire y contamos con cocheras para los vehículos", culminó.

El Día de los Enamorados despertó Pasión Hot, justamente, en cipoleños y cipoleñas.