Domingo de Pascua con aire de invierno en Neuquén: viento y tormentas que amenazan

El SMN anticipa una jornada otoñal con una probabilidad de tormentas durante la tarde. A cruzar los dedos donde muchos disfrutan de una día festivo.

El otoño ya se disfruta a pleno en la ciudad de Neuquén.

El otoño empieza a hacerse sentir en Neuquén y alrededores, con un Domingo de Pascua que con una fuerte transición hacia temperaturas más frescas y condiciones algo inestables, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En Neuquén y el Alto Valle el pronóstico indica que será una jornada por momentos con nubosidad persistente, viento moderado y una inestabilidad que figura en el pronóstico, aunque sin señales de que vaya a transformarse en lluvias concretas.

Según el SMN , el día comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura que rondará los 15°C durante la mañana. Con el correr de las horas, el termómetro subirá hasta una máxima de 18°C, mientras que hacia la noche descenderá a valores cercanos a los 11°C. Estará fresco, pero no con un clima imvernal extremos.

SFP Otoño hojas colores (16).JPG Las mañanas son muy frescas en Neuquén, con tardes agradables según el pronostico del tiempo durante otoño. Sebastián Fariña Petersen

El dato que genera mayor expectativa aparece en la tarde, cuando el organismo nacional menciona la posibilidad de tormentas aisladas. Sin embargo, el rango de probabilidad —entre el 10% y el 40%— deja entrever que se trata más de una chance débil que de un fenómeno concreto. Todo indica que el domingo transcurrirá sin precipitaciones relevantes, pese a la amenaza latente en el pronóstico.

Pronóstico en Neuquén: qué pasa con el viento

El viento, en cambio, sí será un gran protagonista. Durante gran parte del día soplará desde el sector norte con velocidades que oscilarán entre los 23 y 31 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h, especialmente en horas de la tarde.

Esta condición aportará una sensación térmica algo más baja y ya que refuerza esa percepción de cambio de estación. Hacia la noche, el viento rotará al noreste y disminuirá su intensidad, con registros de entre 13 y 22 km/h.

El cierre de la jornada se mantendrá con cielo mayormente cubierto, ambiente fresco y sin lluvias pese a la amenaza de tormenta.

El pronóstico en la cordillera

En la cordillera neuquina, el panorama presenta algunas diferencias. En San Martín de los Andes y Villa La Angostura, el domingo de Pascua se perfila con temperaturas más bajas y condiciones algo más estables. Las máximas se ubicarán en torno a los 14°C a 16°C, mientras que las mínimas descenderán a valores cercanos a los 4°C o 5°C, especialmente durante la mañana y la noche.

Allí, la nubosidad también dirá presente, aunque con menor probabilidad de tormentas. En estas localidades cordilleranas es más habitual que las condiciones se mantengan estables o con lluvias débiles y aisladas, sin la intensidad que a veces se proyecta para el valle. El viento, además, tendrá menor impacto, con velocidades moderadas y sin ráfagas tan marcadas como en Neuquén capital y alrededores.

Villa La Angostura en otoño.jpg El clima otoñal en Villa La Angostura.

Por su parte, en Junín de los Andes el comportamiento será similar al de San Martín, con un domingo fresco, parcialmente nublado y sin grandes sobresaltos meteorológicos. Las temperaturas acompañarán la tendencia regional, con una amplitud térmica más marcada entre el día y la noche.

De esta manera, el domingo de Pascua deja un pronóstico con viento, nubosidad y una inestabilidad que no se terminará de palpar; y la cordillera con un clima más frío, más calmo y cada vez más alineado con la llegada del invierno.

El cambio de estación ya se siente en toda la región. Y aunque el frío intenso todavía no aparece, Neuquén empieza a despedirse definitivamente de los días cálidos.