Dramático incendio en barrio Melipal dejó a una familia con lo puesto

ON - Incendio calle El Paraiso (2).jpg Omar Novoa

La mujer dijo que como tenía varias cajas con sabanas y acolchados, las llamas se propagaron muy rápido, dado que la habitación era muy pequeña. "Así que atinamos a bajar a los dos bebes y a los nenes, mientras los demás intentábamos apagar el fuego y tratábamos de sacar lo que podíamos, que en realidad no pudimos sacar nada porque el fuego fue muy rápido y en cuestión de minutos todo se llenó de humo que no nos dejaba ver nada, ni siquiera respirar", aseguró.

Lo que necesitan

La familia está compuesta por una mujer de 48 años, sus hijos de 9, 16 y 21, así como también por su hija mayor y su yerno, ambos de 29 años, que tienen dos pequeños de 1 y 3 años. "Nos quedamos sin nada porque no hubo tiempo de sacar nada. No sé qué hubiera pasado si no veía las chispas que salieron del enchufe y pude avisarle a toda mi familia. No sé cuánto duró el incendio, pareció eterno", aseguró Mayra, la joven madre damnificada.

Pese al rápido accionar de los Bomberos que llegaron a los pocos minutos y a los vecinos que salieron a la calle a ver en que podían colaborar, los daños en la vivienda fueron totales. "Mi hijo, mi yerno y yo tuvimos que ser atendidos por el SIEN, porque cuando pudimos salir ya habíamos inhalado mucho humo, así que nos trasladaron al hospital", contó Paola.

Para colaborar, el alias es: losparaisosnqn. El teléfono para contactarlos: 2995 78-0830.

Luego del dramático episodio, un amigo de la familia les abrió las puertas de su casa para que se queden allí hasta que consigan un lugar para mudarse. Pero como se quedaron solo con lo puesto tienen que conseguir desde ropa hasta electrodomésticos. "Necesitamos pañales para los bebés, ropa y calzado para todos. Las cosas básicas", dijo Mayra.