Echaron a otro estatal neuquino: un portero condenado por intento de homicidio

La purga en el estado por casos de gente que no trabaja o por indisciplina continúa.

En la continuidad de la tolerancia cero contra los ñoquis, los indisciplinados y aquellos que incurren en la comisión de delitos, el gobierno de la provincia de Neuquén despidió el lunes a otro agente estatal . Se trata de un portero de un jardín de infantes.

Según la información que surgió desde el gobierno, esta persona fue condenada en una causa que se le había iniciado por tentativa de homicidio con el uso de arma de fuego (hecho que perpetró fuera del ámbito escolar).

En el decreto con el que le dieron de baja se explica que el castigo corresponde porque el ex portero en cuestión “no cuenta con las condiciones morales y de conducta que prevé la normativa vigente para desempeñarse como auxiliar de servicio, habiéndose constatado una causal objetiva de inhabilidad para la función pública conforme lo resuelto judicialmente, por lo que debe cesar automáticamente en todos los cargos que ostente en el sistema educativo”.

Lo que hizo, este lunes, el Ejecutivo provincial fue convalidar la Resolución N 1590 del 27 de octubre de 2025 del Consejo Provincial de Educación (CPE) y darle de baja de los cuadros de la administración pública, a este ex agente que fue identificado como Brian Eduardo Tardugno.

Lo hizo (según cita el expediente) en virtud de la sentencia penal recaída en sede judicial en el marco de los autos caratulados “Tardugno, Brian Eduardo s/homicidio agravado por uso de arma de fuego en grado de tentativa”. La condena judicial lo llevó indefectiblemente a la pérdida del derecho a la estabilidad tal como lo establecen las normas administrativas, entre ellas el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).

¿Dónde trabajaba?

El ahora ex agente se desempeñaba en el Jardín de Infantes N 32 de la ciudad de Neuquén y, tras un acuerdo judicial, fue declarado penalmente responsable por la comisión de los delitos de violación de domicilio, amenazas agravadas por el uso de arma y lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, todos en concurso real. A raíz de las pruebas en su contra, fue condenado a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, siempre y cuando cumpla una serie de reglas de conducta que no vienen al caso enumerar.

En el expediente se destaca que “los hechos mencionados, en este caso la condena penal, generan en el agente Tardugno una incompatibilidad con el desempeño de su actividad laboral en la administración pública. Ello como consecuencia de la condena penal en su contra por el delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.