El calor no afloja en Neuquén: cuándo será el peor momento para este domingo

Las altas temperaturas se harán sentir en toda la región, y también con otro fenómeno molesto que no desaparece. El tiempo en la zona cordillerana.

Pese a que el aire fresco dio un respiro en estas horas, se viene una gran ola de calor en Neuquén y todo el Alto Valle, que promete ser una de las más intensas del verano. A prepararse para una jornada, que será una muestra de lo que puede ser todo enero en la región.

Según los pronósticos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , este domingo se presenta como una jornada sofocante, con temperaturas elevadas, viento persistente y una sensación térmica que se hará sentir con fuerza durante la tarde.

En Neuquén capital, el SMN prevé una mínima de 18 grados y una máxima de 33°C, aunque la AIC eleva el registro hasta 34°C. El pico de calor se concentrará entre las 15 y las 17 horas , cuando el sol estará más alto y el viento caliente del noreste potenciará el agobio. El cielo se mantendrá algo nublado a parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias durante toda la jornada.

Rio -Calor (5) Este domingo se vivirá otra jornada de calor y con algo de viento en la ciudad de Neuquén.

El viento será un factor determinante de la jornada, sobre todo para aquellos que no soportan las ráfagas, que vienen azotando desde hace unas semanas a toda la región. De acuerdo con el pronóstico, soplará predominantemente del noreste, con velocidades sostenidas de 23 a 31 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 50 y 59 km/h durante la tarde.

Pronóstico en Neuquén: qué pasa con el viento

En tanto que por la noche, el viento no dará descanso, ya que continuará de manera moderada, con ráfagas cercanas a los 45–50 km/h, y una temperatura que descenderá recién hacia los 16 a 18 grados.

Este lunes, en el inicio de la semana, la ola de calor tampoco se irá tan fácil de la región. Tanto el SMN como la AIC coinciden en que las máximas podrían llegar hasta los 38°C en Neuquén y localidades del Alto Valle.

El viento rotará al sector Este, con velocidades cercanas a los 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 64 km/h. A diferencia del domingo, el lunes traerá inestabilidad, con tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones hacia la tarde y la noche, acompañadas por un descenso de la presión atmosférica, que bajará a 1001 hPa, señal de cambio de condiciones.

En el interior neuquino: cordillera y Norte

En el norte neuquino, Chos Malal también quedará bajo la influencia del aire caliente. Se esperan máximas de entre 30° y 31 °C, con cielos mayormente despejados y viento moderado a fuerte del noreste, especialmente en horas de la tarde. Las noches serán cálidas y el alivio recién podría llegar avanzado el inicio de la semana.

Travesía norte neuquino.jpg El norte neuquino se caracteriza por sus paisajes majestuosos.

Más al sur, en la zona cordillerana, el calor será intenso pero algo más moderado. En Villa La Angostura, el domingo tendrá temperaturas máximas cercanas a los 29 o 30°C, con viento del noreste y cielo parcialmente nublado, sin lluvias previstas. Las noches seguirán siendo más frescas que en el valle, aunque con viento persistente.

En San Martín de los Andes, el termómetro también marcará valores elevados para la región, con máximas de 27 a 31°C, viento del noreste y cielos mayormente despejados. Hacia el lunes podría aumentar la nubosidad y no se descartan precipitaciones aisladas, en línea con el ingreso de inestabilidad que afectará a gran parte de la provincia.

Desde los organismos oficiales recomiendan extremar los cuidados frente al calor, mantenerse hidratado, evitar la exposición solar entre las 10 y las 16, y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, en un contexto donde el calor y el viento se combinarán para generar jornadas exigentes en toda la región.