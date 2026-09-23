El Gobierno confirmó que convocará a ATEN antes de fin de año y explicó qué pasará con el 5% pendiente

La ministra de Educación, Soledad Martínez, dijo que todavía evalúan la fecha pero que el acuerdo salarial está vigente hasta el año que viene.

El Gobierno de Neuquén convocará a ATEN a una nueva mesa de negociación salarial antes de fin de año, aunque todavía no está definida la fecha del encuentro. Así lo confirmó la ministra de Educación, Soledad Martínez , quien explicó que el Ejecutivo está evaluando cuándo realizar el llamado en función de los tiempos previstos para la presentación del Presupuesto provincial.

“Lo estamos hablando, lo estamos evaluando. Pero sí, en principio sí, vamos a convocar al gremio docente antes de fin de año”, informó la funcionaria a LM Neuquén , tras participar de la presentación de la campaña institucional “1000 días, 1000 razones, 1000 obras", que encabezó el gobernador Rolando Figueroa en el auditorio de Casa de Gobierno.

ATEN, a diferencia del resto de los gremios estatales como ATE y UPCN, cerró un acuerdo salarial de manera anualizada, con actualizaciones vinculadas al IPC. Y el Gobierno provincial ya había anticipado durante el año que el sindicato sería convocado nuevamente para discutir la recomposición correspondiente al próximo período.

Dirigentes de ATEN en la última negociación salarial.

Martínez explicó que una de las alternativas que manejaba el Ejecutivo era realizar la convocatoria antes de la presentación del Presupuesto provincial, pero ese cronograma podría modificarse debido a los tiempos que demanda la elaboración de la iniciativa y de un informe relacionado con el endeudamiento.

“La primera idea era reunirnos antes de establecer el presupuesto, pero por el tema de las obras y el informe vinculado con el endeudamiento, el gobernador quiere presentar el presupuesto sí o sí dentro del plazo constitucional”, explicó.

La Constitución provincial establece que el proyecto de Presupuesto debe ser enviado a la Legislatura antes de que finalice octubre, por lo que el Ejecutivo está trabajando con ese límite.

De todos modos, la ministra fue contundente al señalar que la reunión con el sindicato docente se concretará antes de que termine 2026. “No tenemos claro si ya va a hacer la convocatoria, pero va a ser antes de fin de año, sí”, afirmó.

Qué pasará con el 5% pendiente

Uno de los puntos que genera expectativa entre los docentes es el 5% a partir de noviembre que se le dio al resto de los gremios estatales y que aún no fue otorgado para sau sector. Consultada específicamente sobre si ese incremento estaba confirmado, Martínez aclaró que será parte de la próxima negociación.

La aclaración busca también explicar el desfasaje que se produjo entre ATEN y los otros sindicatos que representan a trabajadores estatales de la provincia. Mientras algunos gremios cerraron acuerdos con vigencias más cortas y volvieron a discutir sus salarios durante el segundo semestre, el sindicato docente mantuvo una pauta anualizada.

Claudio Espinoza

Martínez reconoció que esa situación genera una diferencia temporal entre las distintas negociaciones, pero sostuvo que no implica que el acuerdo con ATEN haya perdido vigencia.

Para la funcionaria, ese desfasaje será parte del punto de partida de la próxima discusión salarial. “Es parte del piso con el que vamos a empezar la discusión para el próximo año”, insistió.

“Nosotros tenemos hoy un acuerdo paritario salarial vigente hasta enero del año que viene y lo vamos a respetar”, aseguró.