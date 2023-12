El saludo del intendente Mariano Gaido y su equipo en Año Nuevo

Más adelante manifestó que "van a venir momentos felices y momentos dificiles". Sin embargo, destacó que, tanto en las buenas como en las malas, "vas a encontrar a todos los neuquinos tomados de la mano o del brazo dandole para adelante. Así que a meterle".

Hacia el final de su discurso, todos los funcionarios presentes en la reunión saludaron a la cámara y desearon mucha felicidad y Año Nuevo a los vecinos y vecinas.

"No te olvides de no usar pirotecnia y de cuidar a los chicos, a las personas con discapacidad, a los animales, a todos a quienes queremos mucho. No usemos pirotecnia, cuidemonosnos entre todos", cerró el intendente.

El saludo del intendente mariano gaido.mp4

Qué dice la ley de pirotecnia 2.833

Cabe recordar que el municipio está adhierdo a la ley provincia que prohibe "en todo el territorio de la Provincia del Neuquén la utilización, tenencia, acopio, exhibición, fabricación y expendio al público de artificios de pirotecnia y cohetería, sean estos de venta libre o no y/o de fabricación autorizada".

Quedan excluidos de la norma los artificios pirotécnicos para señales de auxilio, emergencias náuticas y para el uso de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y/o Defensa Civil, y los de uso profesional.

Como antecedente, la Municipalidad de Neuquén junto con la Policía de la Provincia desbarató este viernes un centro de distribución clandestino de pirotecnia que funcionaba en una vivienda particular del Bajo neuquino (Misiones al 500). Resultó ser un enorme cargamento valuado en unos 20 millones de pesos, que se suma a los 5 millones de pesos que se decomisaron en distintos operativos durante este mes.