El tire y afloje entre el gobierno de Figueroa y ATEN

El Ejecutivo estaría dispuesto a negociar algunos aspectos de la ley de presentismo que cuestiona el gremio docente, pero no aceptará que otros temas se pongan sobre la mesa.

La semana que viene el gremio ATEN iniciará una nueva jornada de medidas de fuerza contra el gobierno de Rolando Figueroa, en rechazo a la ley de presentismo docente sancionada por la Legislatura , en medio de un conflicto que, por el momento, parece no encontrar una salida.

Lo que trascendió en estos días es que si bien no se instrumentó una mesa de negociación oficial, existen contactos entre representantes del Ejecutivo y el sindicato de los maestros con el objetivo de acercar posiciones.

El gremio está en conocimiento de que se pueden llegar a revisar algunos aspectos de la reglamentación de la ley de presentismo, por ejemplo, en lo referido a las licencias que tengan que ver con docentes que estén transitando alguna enfermedad crónica o grave, para que no pierdan el plus salarial que establece la norma con relación a las faltas, donde el beneficio aplica para los casos que no se superen tres inasistencias trimestrales, con un límite de dos por mes.