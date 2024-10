En operativo sorpresa secuestraron trece motos en Neuquén

“Hay usuarios de motocicletas que modifican sus vehículos, cambian el caño de escape, eliminan el silenciador, ponen corte de corriente al motor, y se dedican a molestar por la noche en zonas como Unión de Mayo, El Progreso, en la Avenida Argentina y en la Isla 132”, afirmó. El operativo tuvo lugar entre las 00.00 y las 03.00, y contó con la participación de la comisaría 21.

Motos retenidas

Por otro lado, el funcionario explicó que los vehículos secuestrados están a disposición del Tribunal de Faltas, “luego el juzgado determina la contravención, el importe de la contravención y la devolución del bien”.

Francisco Baggio operativo secuestro de motos.jpg El operativo estuvo a cargo de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, encabezada por Francisco Baggio.

También, contó que a los conductores se les labró una infracción agravada por la conducción temeraria y por ruidos molestos, lo que implica la pérdida de puntos en el sistema de licencias de conducir.

El conductor con el valor más alto de alcoholemia se trataba de un hombre joven que transitaba haciendo picadas, willy, coleadas y ruidos molestos.

Por último, comentó que el área de Tránsito viene haciendo un fuerte trabajo en lo que se refiere a los ruidos molestos: “Es una práctica que hay que desterrar en la ciudad de Neuquén. Vamos a continuar con estas tareas porque es un aporte a la seguridad ciudadana”.

Nadie duerme en Unión de Mayo por los ruidos de las motos sin escape

Desde principios del año pasado, los vecinos del barrio Unión de Mayo denuncian que la zona está liberada y se muestran indignados por los ruidos molestos de las motos sin escape y el aumento de robos. Cansados de pedir por seguridad y controles de tránsito en inmediaciones de la plaza principal, ahora velan porque al menos pongan reductores de velocidad.

Gustavo Ancafil, Presidente de la sociedad vecinal del barrio Unión de Mayo, ha dialogado incansablemente con LU5 sobre esta problemática y este jueves no fue la excepción. "No dormimos", aseguró indignado.

2023 Ruidos de motos en Barrio Unión de Mayo.mp4

Gustavo contó que, en el último tiempo, los motoqueros mataron a un perro y también pisaron a un gato por las velocidades con las que conducen y sin precaución alguna.

"Pedimos atenuadores de velocidad, lomo de burro, algo para ese sector que es todo un espacio verde y a su vez hay una canchita donde juegan 300 nenes y no hay nada. Esto yo ya lo hablé privadamente con todos los funcionarios", comentó, haciendo referencia a la plaza del barrio y a las canchas de futbol que están al lado, ambas emplazadas entre las calles Concordia y Villaguay y entre Violeta Parra y Moritán.

Uno de los videos que compartió Gustavo fue filmado a la 1 de la madrugada. Allí se puede ver al menos 8 motos en caravana haciendo ruido con sus escapes, lo que confirma que es hasta altas horas de la noche.

El vecino señaló que justo en la esquina de Violeta Parra y Villaguay hay una cámara de multa que se podría usar para captar a las personas y secuestrar las motos. Según indicó, la Comisaría 21 ya no tiene lugar porque está llena de motos, al igual que el predio de la Avenida Olascoaga, por lo que "creo que el problema que hay es que no hay más lugar, pero habría que seguir trabajando fuertemente y en esto sí hago hincapié".

"¿Por qué de tarde los funcionarios no vienen a los barrios? ¿Por qué tiene que ser de mañana? Desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde obviamente estamos todos y a esa hora estas motos no andan", se preguntó molesto y resaltó que luego de hacer las denuncias públicas hay controles de tránsito solo un día y después no los continúan.