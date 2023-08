Estalló el intendente electo de Chos Malal: "Retrocedimos 136 años"

Electo intendente pero sin el manejo del Estado municipal hasta el 10 de diciembre, Albarracín negocia el cambio de mando con el jefe comunal Víctor Gutiérrez en un proceso de transición extensísimo . Por ahora, el electo no tiene mucho más margen que protestar contra lo que no le gusta, puesto que los mecanismos para actuar están bajo los dominios del gobierno municipal a cargo de Gutiérrez.

Este martes, Albarracín despotricó por las situación general de la infraestructura de la localidad del norte neuquino. "Cumplimos 136 años el cuatro de agosto y parece que hemos vuelto 136 años para atrás", se quejó el electo el 16 de abril en una entrevista con la radio LU5.

"La luz está cortada desde la una de la madrugada", remarcó el intendente electo ocho después de la interrupción del servicio. "Se registró una falla en la línea 132 Filo Morado- Chos Malal que afecta el servicio", informó el Epen.

Atención zona Chos Malal y departamento Minas, se registró una falla en la línea 132 Filo Morado- Chos Malal que afecta el servicio. El personal recorre las instalaciones y realiza las pruebas para restablecer. Continúa el mal tiempo, nevando en la zona — EPEN Neuquén (@EPEN_Informa) August 22, 2023

"Hay que trabajar en la inversión y la planificación, nos merecemos cosas de excelencia y la verdad es que me molesta no tenerlas. Soy la persona que la ciudadanía de Chos Malal eligió para ser el intendente desde el 10 de diciembre, pero no puedo esperar hasta asumir para saber qué nos va a pasar, las cosas están pasando hoy", remarcó Albarracín.

"Hace más de un mes tuvimos un temporal en la zona Norte, son cosas que suceden, uno no las puede controlar. A raíz de esto tuvimos algunos inconvenientes. Quedó toda la zona norte aislada. En medio de todo esto, para resumir un poco, el 2 de agosto hubo un derrumbe del cerro de la Virgen por donde se dinamitó", sostuvo.

"Hay una empresa que realizó todo esto, seguramente habrá hecho un estudio de impacto ambiental. Habrán hecho los estudios correspondientes para dinamitar de la forma que lo hicieron. Pero no tan solo esto, si no que hoy está la zona norte de alguna manera incomunicada han habilitado transitoriamente la ruta vieja y se esté evaluando la posibilidad de hacer una nueva traza", relató Albarracín.

"Pareciera que somos una comunidad silenciada porque estamos a la espera", exclamó el intendente electo antes de emprenderla nuevamente con la empresa que movió el suelo para hacer una ruta y está en el ojo de la tormenta porque un desprendimiento casi mata a una familia.

"La ruta hoy está transitable, Vialidad, la Policía, Defensa Civil y Bomberos están trabajando, pero deberíamos hacer las cosas planificadas, como corresponde", dijo. "Hay una empresa que está llevando adelante el movimiento de suelo con profesionales y nos pasa esto. Entendemos las inclemencias climáticas, pero también entendemos que nos merecemos trabajos de excelencia", agregó.

"No puede ser que en 2023 estamos al borde de estar incomunicados", concluyó sobre el presente el intendente electo.

Después explicó que "hace 3 semanas metieron máquinas para batear el río, en donde yo me acerqué personalmente a decir que lo que están haciendo está mal. Finalmente sucedió esto, no porque yo sea un iluminado, sino porque vivo en Chos Malal, recorro Chos Malal y sé de lo que se trata; entonces todas estas horas máquina las pagamos todos los neuquinos. ¿Dónde está ahora la máquina?".