Final feliz: sufrieron la estafa con una venta ilegal de terrenos y accedieron a un lote municipal

Leandro perdió la mitad del valor total de su terreno en la estafa. Y después de tocar muchas puertas, hoy pudo pararse sobre una parcela registrada a su nombre y empezar a soñar con el primer ladrillo o el primer árbol que quiere plantar en el patio de su futura casa.

"Empezamos a movernos, a tocar puertas, en la Municipalidad y en el gobierno (provincial). Tuvimos la suerte de que nos escucharon de la intendencia, Mariano (Gaido, intendente de Neuquén) y Marco (Zapata, presidente del Instituto Municipal de Vivienda) nos dieron la posibilidad de acceder a este lote y hacerse cargo un poco del dinero en que fuimos estafados", relató a LMNeuquén después del acto oficial y mientras su hija se aferraba a sus piernas para refugiarse del viento.

Después del sinsabor de la estafa que sufrió tras pagar un terreno a la Cooperativa 14 de Octubre, acudió a la Municipalidad de Neuquén para revertir su historia y contar, finalmente, con un lote donde edificar una vivienda para él y su familia.

Hoy, ahorra para los primeros ladrillos o una pieza de grifería que lo acerquen un poco más a su objetivo, y se ilusiona con la posibilidad de acceder a los créditos para construcción del Banco Provincia de Neuquén (BPN) que el gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció durante el discurso.

"Con mucha paciencia y trabajo fuimos logrando esta posibilidad de obtener el terreno. Somos más de 60 familias que fuimos damnificados y pudimos acceder al terreno que deseábamos", dijo y agregó que pronto les tocará a otros damnificados recibir su tan esperada recompensa.

Leandro explicó que confió en la cooperativa desde el principio, empujado por referencias de amigos y por el ferviente deseo de tener su propia casa. "Nos enteramos porque teníamos conocidos afiliados a la Cooperativa, ellos no tuvieron inconvenientes. Se veía una cooperativa transparente y de confianza", dijo sobre su decisión de recurrir a esta alternativa para dejar de pagar un alquiler.

"A mitad de camino de pagar las cuotas, hubo un cambio en donde no teníamos que pagar más las cuotas a la empresa constructora sino a la cooperativa, ahí se desviaron los fondos. Nos dijeron que era para ordenar la plata que ingresaba, porque no sabían de quién venía cada depósito que recibía la constructora. Nosotros confiamos y al final no era lo que nos habían contado", relató.

"Hubo otros casos en donde toda la plata la obtenía la cooperativa y hasta el día de hoy no se ha recuperado. Estamos en lucha con abogados, pero es una larga espera todavía", dijo y agregó: "Lo que perdimos fue el 50% de lo que valía el lote. La gran parte se pudo hacer cargo la empresa constructora junto con la Municipalidad, pero la otra gran parte todavía no tenemos novedades".

Como empleado público provincial, él y su familia afrontan con mucho esfuerzo la construcción de este sueño de años. "Alquilamos toda la vida y sabemos que tener un terreno es difícil pero no imposible", dijo, sin disimular la alegría por haber dado un paso más hacia el objetivo final.

"Se hace un poco más fácil poder obtener el lote cuando la intendencia te da una mano", dijo y agregó que consideran la posibilidad de acceder al crédito de BPN o cualquier otra herramienta para aliviar el pedregoso camino a tener su propia vivienda.

Durante la entrega de su lote en el Distrito 3, Leandro veía una sucesión de nichos y postes de luz en medio del polvo en suspensión e imaginaba cómo sería su nuevo barrio una vez que se combinaran los esfuerzos de más de 200 familias que planean construir allí su casa.

"Uno se para en el lugar donde estamos y dice que no hay nada", dijo sobre el desolado paisaje que lo rodeaba. Pero repitió las palabras de Figueroa, que señaló que la capital de Neuquén crece a un ritmo tres veces más veloz que el resto del país, y confió en que muy pronto el barrio va a ofrecer otra postal. "Si uno ve cómo crece la provincia, cómo se va ampliando, en no mucho más tiempo va a estar bastante poblado este sector", dijo sobre el Distrito 3.

Gaido aseguró que más del 90% de los vecinos que recibieron un lote del Municipio pagan las cuotas en tiempo y forma. Y aunque él lo ve como una oportunidad para seguir desarrollando barrios y urbanizando la ciudad de manera ordenada, cada cuota pagada muestra también el ímpetu de Leandro y sus vecinos, que reciben su lote con el compromiso de construir un hogar para recibir a sus amigos y albergar a sus mascotas, de embellecer su barrio y construir comunidad.

"Tener un terreno no es fácil, no se logra de un día para el otro", reflexionó Leandro, que afronta el azote del viento como un pionero más, dispuesto a afrontar otro camino difícil: el de construir una vivienda en un contexto de inflación e incertidumbre económica. Pero con la alegría de poder resurgir de las cenizas de una estafa económica.

Las estafas de la cooperativa 14 de Octubre

El período de tiempo de la estafa fue ubicado entre el 2016 y julio de 2022, cuando “las víctimas se dieron cuenta que no habían sido inscriptas correctamente al denominado Proyecto de Urbanización de la Meseta para acceder al terreno que ellos pensaban que habían pagado en su totalidad”, precisó el fiscal.

La estafa se concretó sobre un escenario en el cual el municipio capitalino cedió espacios en la zona de La Meseta de la ciudad de Neuquén y luego se coordinó la administración y distribución de los terrenos con otras asociaciones y organizaciones, en beneficio de sus asociados y asociadas.

El paso posterior fue la creación de un fideicomiso en octubre de 2016, que una vez constituido designó a una empresa constructora para llevar adelante el proyecto de infraestructura, que implicaba el tendido de las redes de agua, gas, cloacas, electricidad, cordón cuneta, enripiado y apertura de calles; para generar lotes con servicios y eventualmente planes de vivienda. Los fondos saldrían de la venta de terrenos a asociadas y asociadas, y se abonarían a la empresa.

En este contexto, las víctimas hicieron entrega del dinero a M. D. R y C. G, en concepto, supuestamente, del pago de terrenos con servicios ubicados en el sector que hoy en día se conoce como el Barrio Balcón de la Ciudad.

Sin embargo, el acusado y la acusada se quedaron con ese dinero para beneficio personal y de terceras personas y las víctimas, no pudieron acceder a su terreno.