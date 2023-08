Gaido: "Es importante que la Policía acompañe a nuestros taxistas"

“A nosotros nos preocupa muchísimo. Con la Municipalidad hemos acompañado no solo con el botón antipánico, sino que hemos incorporado las cámaras de seguridad, que están colocando. Ya lo tiene el transporte público, el Cole. Hemos hecho una inversión de 150 millones de pesos para que todos los taxistas tengan su cámara de seguridad”, sostuvo Gaido.

gaido.jpg Mariano Gaido se refirió a la seguridad de los taxistas.

Dijo que las cámaras funcionaron muy bien en aquellos que ya las tienen colocadas. “Es una herramienta importante, pero los taxistas esperan que haya un acompañamiento de la Policía. Siempre he defendido al sector de los taxistas, acá no hay posibilidad de que ingrese Uber ni otra plataforma de este tipo”, aseguró.

La cámara de seguridad no deja de ser un elemento de prevención en el transporte público. “La Municipalidad no tiene a la Policía. La Policía y la Justicia tienen que acompañar para que el que lleva adelante un hecho delictivo no entre por una perta y salga por la otra. Y por el otro lado, la seguridad es muy importante que nuestra la Policía acompañe a nuestros taxistas”, agregó Gaido.

Dijo que se trata de un transporte público que desarrolla su tarea también de madrugada, en lugares que a veces son inseguros.

E indicó: “La Municipalidad ha puesto todo a disposición: las cámaras de seguridad, los botones antipánico, la iluminación, los portales de ingreso. Todo lo que hemos podido invertir ya lo hemos hecho y si hay algo que tengamos que hacer, lo vamos a seguir haciendo”.