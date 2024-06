Grave incendio en una casa de Centenario: un hombre perdió todo y lucha por su vida

Según las primeras hipótesis el incendio de esta vivienda se habría iniciado en la cama y pudo haber sido por un cigarrillo o algún problema eléctrico. La vivienda no tenía conexión eléctrica habilitada, sino que contaba con una conexión casera desde la vivienda de un vecino.

incendio centenario

El hombre que sufrió las quemaduras no era el propietario, sino que alquilaba la casa, de la que no quedó nada. "Era una casa de material, de ladrillos, con cielorraso de machimbre, piso de cemento, no era una vivienda precaria. Pero todo lo que había en el interior se quemó", aseguró el jefe de Bomberos de Centenario.

El incendio no dejó nada de la casa

La vivienda contaba con una cocina comedor que también oficiaba de dormitorio, porque allí estaba la cama y un baño. "Creemos que el incendio se debe haber centrado en la habitación, porque ahí estaba el colchón y las pertenencias de la persona que son las que toman fuego muy rápidamente", describió Álvarez, quien agregó que entienden que el incendio comenzó en la parte de la cama, y de ahí se propaga y agarra el techo -que era de machimbre- y el resto de la vivienda.

Si bien los Bomberos Voluntarios de Centenario tardaron unos dos minutos en llegar al lugar, el jefe del cuartel explicó que estos incendios estructurales se propagan muy rápido.

No había viviendas pegadas a esta casa, y los Bomberos lograron extinguir las llamas por lo que el incendio no se extendió a otras casas linderas.

En los primeros auxilios que le brindaron al hombre que fue sacado entre las llamas por sus vecinos, se detectó que estaba saturando muy bajo y por eso se pidió una ambulancia de manera inmediata. "En estos casos pudo haber hecho un paro cardíaco. Para evitar eso es que es trasladado a un hospital para poder ser atendido de manera adecuada", detalló el bombero.