La elección del Defensor del Vecino quedó en el limbo en Centenario

El cargo se elige mediante un acuerdo partidario en el Concejo Deliberante , y es común que cada intendente al final del mandato deje a una persona de confianza. Actualmente, la defensora es Olga Alfonso, quien fue una activa militante, ex concejala del Partido Justicialista, y persona cercana al intendente de Centenario.

La elección se judicializó hace unas semanas y está frenada. El presidente del Concejo Deliberante, Cristian Pieroni , sostuvo que podría prorrogar el mandato a la defensora Alfonso, debido a planteos administrativos de varios postulantes, manifestaron no haber sido entrevistados la comisión de concejales. Sería la primera vez que sucede algo así.

El tema de fondo viene por la derrota del intendente Bertoldi el pasado 16 de abril, que buscaba su reelección, donde se rompieron algunos pactos políticos. Dos concejalas peronistas suplentes, Mabel Godoy y Diana Mendoza, acompañaron a la oposición de Somos Centenario, el partido vecinal de Cimolai y votaron una terna donde el actual intendente no pudo imponer a ninguna persona de su confianza.

Centenario: una terna, polémica y concejales de vacaciones

En la Comisión A eligieron a la actual concejala Valeria Cafaratti (Somos Centenario), Pablo Ianni (músico, empleado público y afiliado al MPN) y la abogada Mabel Terrasanta (del bloque Avanzar). Pero la elección del orden del defensor o defensora, quedó en pausa. Hubo una sesión ordinaria, que se suspendió, pese a que los concejales siguieron sesionando, y hay un clima de vació legal hasta que se reanude el debate.

La elección de la terna se hizo cuando Pieroni, presidente del cuerpo deliberativo, el titular del bloque del Frente de Todos, Francisco Guzmán Varela, y la concejala Carina Demur estaban de vacaciones y de licencia. Fue en ese momento donde las ediles suplentes peronistas se plegaron a la votación de una terna y estalló la polémica.

El resto de los postulantes que quedó afuera de la terna hizo un planteo administrativo al presidente del cuerpo, debido a que no fueron entrevistados. Sólo hicieron una carta de presentación y enviaron los antecedentes en un currículum.

concejala Valeria Caffaratti La concejala por Somos Centenario y Licenciada en Psicología, Valeria Caffaratii, es una de las que está en la terna junto a Pablo Ianni (MPN) y Mabel Terrasanta (Avanzar).

Debido a que los concejales estaban de licencia y para la elección del defensor se necesitan (si no hay acuerdo) al menos cinco sesiones, los ediles acortaron los plazos y votaron la terna sólo con los currículums en la mano. Las entrevistas no se realizaron, y pese a que los postulantes las exigen (porque siempre se hizo de esa manera) no hay nada establecido en la Carta Orgánica ni en la ordenanza 3792/99, sobre el procedimiento de la evaluación.

La Defensoría del Vecino funciona con hasta el 1% del presupuesto de la Municipalidad de Centenario y el titular cobra lo mismo que un sueldo de concejal. Es una estructura que funciona hace 20 años, con poco margen debido a que la mayoría de los cargos siempre estuvieron al amparo político del intendente de turno.

Por ahora, la elección del defensor está ne pausa y esta semana será clave para resolverla.