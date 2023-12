La herencia que recibió Cimolai en Centenario: un municipio "saqueado", sin herramientas y en rojo

Esteban Cimolai asunción 2023.jpg El intendente de Centenario, Esteban Cimolai, durante la asunción de su segundo mandato. El primero fue en 2015-2019.

“Estoy con muchas expectativas, y algo positivo del municipio es la calidad humana del personal. Veo muchas ganas de crecer en el empleado municipal. No tuvimos transición, no se cumplió la ley provincial ni la ordenanza”, indicó.

Centenario es la única localidad de la provincia donde el intendente saliente no le tomó juramento al entrante, debido que viene de una larga pelea personal y política, poco digerible para la institucionalidad.

Centenario: sin vehículos en el corralón

“Tenemos un 95 por ciento del parque automotor de Centenario que no funciona, sectores que han sido muy precarizados, abandonados y con mucho saqueo de herramientas y denuncias de robo de la gestión saliente. El panorama no es muy bueno pero tengo ganas de poner todo en funcionamiento”, indicó.

Cimolai dijo que revisará las plantas permanentes del último año, debidas a los dos decretos firmados en menos de 15 días por Bertoldi antes de terminar el ciclo de su tercer mandato como intendente del Frente de Todos.

En uno, el 1117/23 del 16 de noviembre recategoriza a más de 600 agentes municipales y el otro, el 1236/23 del 1 de diciembre, hace un pase a planta de 127 empleados. Entre estos últimos, figuran directores, secretarios y funcionarios que lo acompañaban, y también parientes.

La auditoría estará coordinada por el secretario de Hacienda, Leandro Lucero, quien ya estuvo en la gestión de Cimolai en ese cargo entre 2017 y 2019.

El sindicato municipal (Soemc), STMU, UPCN ni ATE no se expresaron sobre ninguna irregularidad. De hecho, muchos cumplirían con esa condición, salvo por el costo financiero para la Municipalidad de Centenario.

Sostuvo que antes de irse del gobierno en 2019 dejó alrededor de 945 empleados municipales y hoy serían más de 1400. “Son todas cuestiones que se van a rever y se van a modificar en lo más corto tiempo posible, pero hoy la emergencia es la situación del agua potable en muchísimos sectores, de servicios, restablecer el sistema, y asistir a las familias”, indicó.

Cimolai sostuvo que pondrá en marcha un plan estratégico (otro más ya lo hicieron varias gestiones durante 20 años) para darle un contexto legal al crecimiento local, por la sombra explosiva de Vaca Muerta.

De hecho, todos los intendentes de la zona, desde San Patricio del Chañar y Vista Alegre, ya se preparan para cambiar de perfil, adaptado a Vaca Muerta, por la ola imparable del mercado inmobiliario.

Vaca Muerta: ¿se conserva la tierra productiva?

Uno de los temas más filosos, es cómo conservar la tierra productiva y los canales de riegos, que identifican a la localidad y que durante cuatro años fueron amenazados con proyectos de loteos, y excepción a las construcciones. De hecho, hay edificios que se construyen muy cerca de la zona de chacras.

“Hay que hacer una transformación profunda, qué tipo de Centenario quieren los centenarienses, trabajar en qué es lo que vamos a hacer, tenemos mucha identidad cultural, rural y productiva importantísima, con un canal de riego increíble que hay que ponerla en valor. Centenario se prepara para recibir un millón de habitantes en poco tiempo y estamos trabajando en un plan estratégico concreto que será puesto en audiencia pública”, explicó.