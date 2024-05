La Libertad, ¿avanza? Javier Milei y un show que contrasta con lo que pasa puertas afuera del Luna Park

Mientras Javier Milei cantaba los primeros acordes de "Panic Show" en el Luna Park , los efectivos policiales acuartelados en Misiones seguían debatiendo la frase de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , quien había asegurado por la tarde que "no pueden hacer huelga, tiene que trabajar 24/7 los 365 días del año".

"Por favor no huyan de mí / Yo soy el rey de un mundo perdido / Soy el rey y te destrozaré / Toda la casta es de mi apetito", gritaba Milei en medio del enfervorizado canto de sus seguidores. A esa misma hora, algunos economistas comenzaban a advertir una nueva suba del dólar y otro impulso más en el Riesgo País.

Milei cantando gid.gif Javier Milei cantó y arengó a la multitud en el Luna Park.

"Viva la Libertad, carajo". Con ese grito, que ya se transformó en su firma, Milei cerraba un oneroso acto en el Luna Park para presentar su libro. Un acto en el que hizo chistes, cruzó críticas, imitó voces y hasta se dio el lujo de cantar.

"Libertad". Un concepto que había sido pisoteado apenas horas antes por el neuquino Francisco Sánchez, secretario de Culto. Sánchez habló de las "graves consecuencias" que genera el divorcio y de la "matanza" que implica la Interrupción Legal del Embarazo. Leyes que, no está de más decirlo, fueron aprobadas con el debido proceso legislativo.

"Libertad". Concepto que, este mismo jueves, "Bertie" Benegas Lynch pisoteó al asegurar que "a mí en lo particular que me hace ruido, es que a dos personas del mismo sexo se le diga matrimonio". Y no solo eso: que lo haya dicho apenas días después del crimen de odio que se cobró la vida de tres mujeres en Barracas.

benegas-lynchjpg.jpg La frase de Benegas Lynch generó una nueva polémica respecto a la "libertad" y su concepción.

Bertie aseguró en la misma entrevista que "el Gobierno no tiene que estar metido en estas cosas. Cada uno puede tener sus relaciones sociales e incluso desde el punto de vista contractual hacerlas con el que se le de la gana. Libertad absoluta". Sin embargo, apenas instantes más tarde pronunció esa sentencia homofóbica.

"Libertad". Un concepto que, en las últimas semanas, parece estar lejos de las consignas que el Gobierno liberal/libertario impulsa.

La "payasada" de Javier Milei y el "país derrumbado"

Pablo Echarri habló con la señal de noticias C5N antes de la presentación del libro de Javier Milei en el Luna Park y calificó al evento como "una payasada".

"Tiene todo su derecho de hacer una presentación de un libro. Es un hecho cultural que puede llegar a ser relevante para un sector determinado de la población, seguidores de él, más allá de las dificultades concretas que ha tenido y tiene respecto a las denuncias de plagio, que son concretas y fueron probadas, pero es un hecho cultural", aseguró el actor.

"Lo que creo sí que es un error profundísimo de muchos de La Libertad Avanza, que están diciendo y sabiendo que es un tiro en el pie y un error no forzado de los muchos que viene llevando adelante el presidente. El último fue atacando cruelmente al presidente español y generando un conflicto diplomático sin precedentes en la Argentina", agregó.

"A mí me parece una payasada, lo voy a decir objetivamente. Yo hablo con amigos míos que lo han votado y ven con muy malos ojos la presentación del presidente ante un país derrumbado", opinó.