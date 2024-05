Javier Milei tuvo su fiesta en el Luna Park y dejó definiciones: aborto, crisis pyme y reformas estructurales

También se ubicó en ese lugar principal la actriz Amalia "Yuyito" González; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los diputados Hernán Lombardi, Diego Santilli y el jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, además de los asesores de redes sociales del presidente, Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, entre otros.

"Gracias a todos los que se hicieron presentes en esta fiesta de la libertad", continuó Milei en otro tono, dando lectura a su discurso. También quiero darle las gracias a mis ministros que están presentes, diputados y senadores que están, digamos, festejando", continuó, sin mencionar a sus padres ni a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

MILEI CANTANDO EN EL LUNA PARK.mp4

Las burlas a la Feria del Libro, Cristina Kirchner y Pedro Sánchez

Javier Milei continuó con los agradecimientos, pero en tono de burla. "No quiero ser ingrato, hay que darle las gracias al de la Feria del Libro, que con el intento de boicot nos regaló esta fiesta. ¡Gracias kirchneristas!", bromeó. "Ibas a necesitar más de 10 salas José Hernández para recibir esto", remató.

En el comienzo de su intervención, el presidente mencionó el discurso que dio en la apertura de sesiones del Poder Legislativo en el que aseguró que les dijo "todo lo que queríamos decirles en la cara los ciudadanos argentinos". Acto seguido, el público aplaudió y comenzó a corear: "¡Cristina se va presa!", a lo que el presidente respondió: "Les puedo asegurar que los acompañaría, pero violaría la independencia de los poderes"; "no les parece que ya tengo bastantes quilombos", bromeó.

El público se enardeció una vez más y cantó al unísono: "(Pedro) Sánchez, compadre, la c... de tu madre". El jefe de Estado, otra vez salió con una humorada: "Esperen que (Diana) Mondino me va a pedir horas extras".

La transmisión oficial de la Oficina del Presidente Javier Milei en su cuenta de Youtube, eligió no transmitir esta parte del evento.

Las apreciaciones más polémicas de Javier Milei: Estado, aborto y quiebras

Tal como lo había hecho su secretario de Culto, el neuquino Francisco Sánchez, el presidente criticó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. "Malthus pensaba que si la población se extendía más allá del punto de equilibrio, entonces los salarios se derrumbaban y la gente muere. ¿Cómo se le ocurrió corregir esto? Con control de natalidad, cuya versión moderna son los aborteros", comenzó.

En este sentido, citó a la Biblia, en el Éxodo, y afirmó que "en esa época era un mecanismo para masacrar poblaciones que usaban los egipcios contra los judíos. Y más acá, que inspira la agenda asesina de hoy, es el Club de Roma", indicó Milei.

"Los que se creen en la agenda del aborto, que tiene más de 3 mil años y es una agenda asesina por un par de salames que hicieron mal las cuentas", añadió el presidente, e impostó la voz en tono burlón: "Pero el señor Milei es un negacionista de la ciencia".

"Van a quebrar, ¿qué tiene de malo eso?"

El presidente se refirió también a la crisis económica que afecta a las pequeñas y medianas empresas. "Supongamos que tenemos una empresa que produce celulares y compite con otras nueve. Aparece una empresa que logra hacer un celular de muchísimas mejores prestaciones y a un costo muchísimo más bajo. Un bien a mejor calidad y mejor precio”, presentó un escenario hipotético el presidente.

Ante esto, se preguntó: "¿Qué creen que va pasar con las nueve restantes? Van a quebrar. ¿Y qué tiene malo de eso? No tiene nada de malo”. “Es maravilloso. Ahora tiene un teléfono 10 veces mejor y más barato y le queda un montón de guita para gastar en un montón de otras cosas”, añadió.

Por otra parte, el jefe de Estado aseguró que "los fallos de mercado no existen”, y agregó que si que, en cualquier caso, si hay un fallo sugiere que "revisen si no hay intervención estatal". "Si está el problema no es el mercado, no es la gente, el problema son los políticos", afirmó.

Adorni y Espert, actores secundarios

El vocero presidencial, Manuel Adorni, subió al escenario y presentó al diputado José Luis Espert que opinó sobre el libro del presidente. “Para los amantes de la libertad, es una noche extraordinaria. Un nuevo libro de nuestro Presidente, mi querido amigo Javier Milei. Por lo tanto: libertad, libertad, libertad”, dijo el liberal que volvió a unir su camino con Javier Milei luego de que este último gane la presidencia.

Milei adorni presentacion luna park.mp4

El vocero fue ovacionado por el público del Luna Park, y ante un grito que le proponía una candidatura, respondió: "Nos candidatearon a todos, están fantasiosos hoy. Igual se los agradezco. ¿No quieren venir mañana a la conferencia?", dijo Adorni.

A la hora de volver a dar pie al presidente de la Nación, Adorni lo hizo de la siguiente manera: “Economista, experto en crecimiento económico de países con o sin dinero, el máximo exponente de la libertad en el mundo, pese a quien le pese, el presidente con mejor imagen del continente, el aniquilador de déficit fiscal, el exterminador de curros y operetas, el presidente más votado de la Argentina. Con ustedes, Javier Gerardo Milei”, remató.

Reformas estructurales

En su conversación con Manuel Adorni y José Luis Espert, el presidente se quejó de las demoras en la aprobación de la Ley Bases y anunció que irá por "4 mil reformas estructurales". "Cuando nosotros mandamos la Ley Bases, que la estamos peleando, y el DNU, que eran un conjunto de reformas estructurales. Siendo la reforma de Menem en los 90 la más grande de la historia, la de la Ley Bases era cinco veces más grande y que si sumamos el caso del DNU pasa a ser ocho veces más grande", explicó el mandatario.

Y para rematar sus intenciones para el país, contó los planes que tiene con uno de sus principales asesores en términos de reestructuración, a pesar de los obstáculos con los que se encontró en el Congreso. "Pero como a Sturzenegger y a mi esas cosas ahí en el medio no nos gustan, decidimos que vamos a hacer 4 mil reformas estructurales, asi que cuando terminemos esto, van 3 mil más".

La batalla cultural

La presentación del presidente Javier Milei en el Luna Park duró poco más de una hora y media y cerró con una arenga del mandatario. "La batalla cultural hay que darla, en las aulas y en la política porque sino los zurdos nos van a llevar puestos y después no lloren. Así que vayan y peleen por las ideas de la libertad", arengó el presidente para cerrar con su clásico "¡Viva la libertad, carajo!" y la canción "Se viene el estallido", de Bersuit Vergarabat.