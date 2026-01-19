Las 80 familias damnificadas con un loteo "pantalla" de Plottier piden respuestas del intendente

El jefe comunal de Plottier era secretario de Obras Públicas al momento de la venta y aseguró que los terrenos eran viables. Llevan siete años esperando servicios.

Un grupo de 80 familias de Plottier sigue esperando por la entrega de su terreno en el loteo Urbanización Fontana que se promocionó con fuerza durante la pandemia de coronavirus y hoy está totalmente paralizado. Tras visibilizar su caso en los medios, el desarrollador sólo avanzó con la construcción de dos cuadras de cordón cuneta en un año, y los damnificados piden respuestas a la Municipalidad para que les entreguen sus parcelas que, al día de hoy, no tienen luz, gas ni agua.

Verónica Miranda, una de las damnificadas, explicó a LM Neuquén que los planos están presentados y visados en la Municipalidad de Plottier , pero aún no hay respuestas sobre la fecha de entrega de sus lotes. Algunos pagaron esa porción de tierra en su totalidad, por lo que entregaron autos o todos sus ahorros, mientras que otras familias pidieron financiación y dejaron de pagar las cuotas al ver que el desarrollo olía a una posible estafa.

Ahora, reclaman que el intendente Luis Bertolini los reciba. Tras visibilizar su casa, desde la Municipalidad les aclararon que no recibían a los vecinos por esos temas e incluso publicaron un duro mensaje en sus redes sociales, solicitando a los vecinos que se informen sobre la viabilidad de los loteos antes de comprar.

Pese a que las autoridades se desligaron de una venta que ocurrió en la gestión anterior, Miranda aclaró que una de las damnificadas consultó entonces a la Municipalidad y le confirmaron que los terrenos eran viables. "A ella la atendió el mismo intendente, que en ese momento era el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Plottier", se quejó.

"No nos acusen de haber comprado lotes sin haber consultado", reclamó Miranda, quien recordó que muchos propietarios verificaron la viabilidad en las oficinas municipales antes de firmar sus boletos. Y agregó: "La Municipalidad es tan responsable como el desarrollador. Los concejales levantaron la mano y aprobaron el loteo, pero después no velan por el cumplimiento del mismo".

Cómo fue el proceso de venta del loteo Fontana

La comercialización de estos terrenos en la zona centro de Plottier captó a cerca de ochenta familias desde el año 2019. El acceso al predio se ubica por la avenida Roca hasta la calle Percy Clarck, en una ubicación privilegiada entre las urbanizaciones Casona I y II. Sin embargo, la ubicación estratégica no garantizó la seguridad de la inversión. Los compradores accedieron a la tierra a través de boletos de compraventa firmados por Fernando Lescano, quien actuó como persona física, aunque también hubo inmobiliarias que participaron en las ventas.

Los plazos de entrega que se pactaron originalmente eran de 36 meses, con la promesa de contar con servicios básicos de luz, agua y gas. Al día de hoy, ninguno de estos compromisos se concretó. Verónica Miranda, una de las principales damnificadas que encabeza el reclamo, es tajante sobre la situación del terreno. Según sus palabras: "Lo único que hacen desde octubre de 2024 son los cordones cuneta, es como una pantalla para seguir con la venta de los lotes que quedan". La falta de actividad es tan evidente que los carteles de venta que estaban sobre la avenida fueron retirados cuando el conflicto tomó estado público.

De acuerdo con un acta firmada ante escribano y con presencia de abogados el 15 de mayo de 2024, el desarrollador estableció fechas específicas que ya son parte del pasado. El 2 de septiembre debía iniciar la construcción de cordones cuneta con un plazo de 90 días, y el 9 de noviembre era la fecha límite para comenzar la obra eléctrica. Nada de esto ocurrió según lo previsto.

.Miranda relató que los vecinos realizaron investigaciones por cuenta propia. "Averiguamos que están los planos presentados y visados pero no se ha avanzado", explicó la mujer en diálogo con LM Neuquén Además, detalló que en un año entero solo se completaron dos manzanas de cordón cuneta, un ritmo que no coincide con las necesidades habitacionales de los dueños.

Los que se animaron a construir

Detrás de los expedientes y las actas, hay historias de familias que ya no pueden sostener el pago de un alquiler. La desesperación es tal que algunos propietarios decidieron instalarse en el predio a pesar de la falta total de servicios. "Hay un vecino que ya construyó y ya está viviendo ahí, y otro vecino que hizo una casita chiquita, sin servicios, con generador", describió Miranda para graficar la precariedad del lugar.

La falta de desmalezamiento y mantenimiento general del predio suma peligro a esta ocupación forzada por la necesidad. Mientras tanto, el desarrollador Fernando Lescano cortó todo diálogo con los compradores y ya no atiende los llamados telefónicos. Ante este vacío, las familias exigieron una reunión con el intendente, pero la respuesta fue desalentadora: les informaron que no habrá encuentros por estos temas hasta el mes de febrero, sujeto a que se verifiquen avances en enero.

Una garantía para ejecutar

El grupo de ochenta familias no está dispuesto a que su inversión se pierda. La estrategia ahora se traslada al plano legal. Los vecinos peticionaron ante el Concejo Deliberante para exponer la situación y solicitaron que se ejecute la garantía que el propietario de la tierra debe presentar en este tipo de desarrollos. Esta fianza tiene como objetivo asegurar que las obras de servicios se completen en caso de incumplimiento del privado.

"No pedimos que nos regalen, pero nos tienen que ayudar porque vamos a tributar en Plottier", enfatizaron los damnificados. Sin respuestas por parte de la Secretaría de Obras, con la que se reunieron el pasado 10 de marzo, la decisión está tomada: presentarán una denuncia colectiva ante el Ministerio Público Fiscal.

Mientras esperan que se ejecute la garantía, también obtuvieron el compromiso de la Municipalidad de recibirlos en febrero, en el caso de que no se concreten avances antes de ese mes. Por ahora, Miranda aclaró que no se ven máquinas trabajando en el sector, por lo que se nota que el estado de abandono se mantiene y que no obtendrán sus servicios en el corto plazo.