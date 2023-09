"Las pérdidas son del 100%" en la Estación Transformadora de Centenario

Según explicó, por el momento se está trabajando para tratar de reconectar la mayor cantidad de puntos posibles, pero la tarea podría demandar mucho más tiempo del esperado.

"Me dijeron que para regularizar todo eso va a llevar cerca de un año. Es lo que lleva construir ese sistema de celdas que están interconectadas", señaló Álvarez. Al mismo tiempo indicó que esto "no es solo para Centenario, teníamos un arco voltaico muy importante". "Me dijeron que para regularizar todo eso va a llevar cerca de un año. Es lo que lleva construir ese sistema de celdas que están interconectadas", señaló Álvarez. Al mismo tiempo indicó que esto "no es solo para Centenario, teníamos un arco voltaico muy importante".

Sobre la intervención de las dotaciones de bomberos que participaron del operativo, señaló que "nos concentramos en poder confinar el incendio y evitarlo en los otros gabinetes en la parte trasera. La gente del EPEN nos cuidó en todo momento, uno se encuentra con un espacio energizado y una línea de 13,2 Kv... Se quemó todo, las pérdidas fueron del 100%".