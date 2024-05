Los comerciantes de Neuquén y Plottier afirman que el paro de la CGT fue casi nulo en la región

Según expresó, el paro se sintió con más fuerza en el área de transporte. Sin embargo, la mayoría de los comercios abrió sus puertas porque deben afrontar un contexto difícil, con una caída del consumo de entre el 30% y el 35%.

"No podemos darnos el lujo de sostener un paro político y no sostener el comercio. Las paritarias de comercio y camioneros fueron aumentando. La PYME no vende tanto para sostener los aumentos pero no ha habido despidos en la ciudad, se trata de sostener con el esfuerzo familiar de la PYME", informó.

Las cámaras de comerciantes criticaron el paro

El comunicado de ACIPAN también hizo referencia al esfuerzo que hacen los pequeños comerciantes frente a una suba de costos y una caída del consumo, que impactan de lleno en su rentabilidad. "Esto es una palmaria evidencia de que la medida implementada por la CGT, que previamente habíamos criticado, resultó inapropiada dado el grave contexto socioeconómico actual. Tal medida solo ha servido para socavar los esfuerzos orientados a superar la presente situación, perjudicando a la comunidad de usuarios y trabajadores", afirmaron.

De esta manera, se mostraron en contra de la medida de fuerza y el costo que tiene para un sector que atraviesa un contexto difícil. Para Zurita, los rubros más golpeados son los de la gastronomía y la venta de indumentaria, ya que los consumidores buscaron reducir gastos en productos más prescindibles para hacer frente a otros incrementos de precios en bienes y servicios como alimentos, combustibles, educación o transporte.

"Esperamos que en adelante las propuestas se planteen a través de canales institucionales y mediante el diálogo, ya que es la vía más efectiva para superar la profunda crisis que nos afecta desde hace muchos años", solicitaron de ACIPAN.

Desde Plottier, Zurita aseguró que los comerciantes buscan alternativas creativas para hacer frente a la crisis "y llegar a la otra orilla", con la expectativa de que la baja de las tasas para créditos favorezca más inversión y mano de obra en la región.

Aunque admitió que hay locales que cerraron sus puertas y también hay emprendedores que pusieron a la venta sus fondos de comercio y no consiguen comprador, las esperanzas de los comerciantes se ven en el esfuerzo que realizaron para sostener las paritarias de empleados de comercio en un contexto de caída de la ventas, incluso a costa de su rentabilidad. "No se dieron despidos masivos en el rubro", aclaró.